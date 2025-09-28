فيفا: طرح تذاكر كأس العرب 2025 وكأس العالم تحت 17 عامًا في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المحلية المنظمة، اليوم الأحد، عن بدء طرح تذاكر بطولتي كأس العرب 2025 وكأس العالم تحت 17 عامًا، والمقرر إقامتهما في قطر نهاية العام الجاري على ملاعب مونديال 2022.

موعد طرح التذاكر وآلية البيع

وأكدت اللجنة المنظمة أن بيع التذاكر سيبدأ هذا الأسبوع، حيث سيتم طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2025 للجماهير يوم الثلاثاء 30 سبتمبر عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت الدوحة (12:00 ظهرًا بتوقيت غرينيتش).

أما تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا فستكون متاحة بشكل حصري لحاملي بطاقات "فيزا"، اعتبارًا من يوم 2 أكتوبر في التوقيت ذاته.

وسيكون نظام التذاكر رقميًا بالكامل مع تخصيص مقاعد لذوي الهمم، في إطار سعي اللجنة لتوفير تجربة جماهيرية شاملة.

كأس العالم تحت 17 عامًا 2025

تستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر. وتقام معظم المباريات داخل أكاديمية أسباير بالدوحة، فيما تُقام المباراة النهائية على استاد خليفة الدولي.

تُطرح التذاكر بنظام "تذكرة اليوم الواحد" بأسعار تبدأ من 20 ريالًا قطريًا (نحو 5.49 دولارًا)، ما يمنح الجماهير فرصة حضور أكثر من مباراة في اليوم ذاته داخل الملاعب المحددة.

وتتوفر تذاكر "اتبع فريقي" التي تتيح لعشاق "الأدعم" حضور جميع مباريات منتخب قطر في دور المجموعات، إلى جانب تذاكر مميزة للمباريات البارزة، مع أسعار للمباراة النهائية تبدأ من 15 ريالًا قطريًا (نحو 4.12 دولارًا).

كأس العرب 2025

أما بطولة كأس العرب 2025، فستُقام خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر، حيث جرى اعتماد ثلاث فئات من التذاكر تبدأ أسعارها من 25 ريالًا قطريًا (نحو 6.87 دولارًا). كما سيكون بإمكان المشجعين الاستفادة من خيار "اتبع فريقي" الذي يسمح بحضور جميع مباريات منتخبهم المفضل في مرحلة المجموعات.

وسيتم تجهيز الملاعب بمناطق خاصة للجماهير تتضمن فعاليات ترفيهية وثقافية، ما يضمن أجواءً مميزة تواكب الحدث العربي الكبير.

تصريحات اللجنة المنظمة

وقال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق والترويج والتجاري باللجنة المنظمة المحلية: "إطلاق عملية بيع التذاكر يمثل محطة هامة بالنسبة لنا، مع استعداد قطر لاستقبال العالم مجددًا. الجماهير ستعيش موسمًا كرويًا استثنائيًا يجمع بين شغف كرة القدم وضيافتنا المميزة، إضافة إلى تجربة تبادل ثقافي فريدة".

موسم كروي استثنائي في قطر

وبجانب كأس العالم تحت 17 عامًا وكأس العرب 2025، تستضيف الدوحة أيضًا منافسات كأس الإنتركونتيننتال في ديسمبر، أيام 10 و13 و17 من الشهر نفسه، ما يجعل نهاية العام الجاري موعدًا استثنائيًا لعشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.