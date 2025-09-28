قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أول من تعليق من مدحت العدل بعد اختياره رئيسا لمؤتمر أدباء مصر

مدحت العدل
مدحت العدل
قسم الفن

أكد د. مدحت العدل على اعتزازه باختياره رئيسًا لمؤتمر أدباء مصر في نسخته الـ37 ووجه الشكر لأعضاء الأمانة العامة على اختياره، مؤكداً أن الدورة تأتي في توقيت فارق في تاريخ المجتمع المصري والمنطقة بأكملها.



وقال د. مدحت العدل "أشعر بفخر كبير وامتنان لاختياري رئيسًا لمؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، فهذا المؤتمر يمثل قيمة كبرى في المشهد الثقافي المصري، كونه مساحة حقيقية للحوار والتلاقي بين الأدباء والمبدعين من مختلف الأجيال والمحافظات. وأعد بأن أبذل كل جهدي مع زملائي من المثقفين والكتاب ليكون المؤتمر منصة تليق بتاريخ مصر الثقافي وتستشرف آفاق المستقبل، فالإبداع هو القوة الناعمة التي تصون هوية الوطن وتفتح أبواب الأمل للأجيال القادمة."

وأضاف "دورة هذا العام من المؤتمر تأكيد على أهمية دور الأدب والدراما في إبراز هويتنا وثقافتنا المصرية، والتي لطالما مثلت قوة مصر الناعمة."

وقد حظي اختيار د. مدحت العدل بموافقة أغلبية الأعضاء خلال الاجتماع الأخير لأمانة المؤتمر، الذي يستعد لإقامة فعاليته في نهاية العام الحالي؛ وتحمل الدورة الـ 37  لـ مؤتمر أدباء مصر عنوان "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل"، كما تم اختيار اسم الأديب الكبير الراحل محمد جبريل ليكون شخصية الدورة.

مدحت العدل العدل جروب مؤتمر أدباء مصر

