الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طرق مبتكرة لكسر الروتين بين الأزواج .. لا تفوتها

طرق مبتكرة لكسر الروتين في العلاقة الزوجية
طرق مبتكرة لكسر الروتين في العلاقة الزوجية
هاجر هانئ

بغض النظر عن مدى عمق حب الزوجين لبعضهما البعض، هناك نقطة قد يعاني فيها شخصان من رتابة في تسوية علاقتهما.

 لذلك، يمكن أن يكون هناك شعور عميق الجذور وكامن بالحب بين الأفراد، ولكن قد لا يترجم إلى شعور سعيد.

 نعلم جميعا أنه عندما يشعر الأزواج بالملل من صحبة بعضهم البعض، يحتاج الأزواج حقا إلى رفع مستوى لعبتهم والقيام بأشياء من شأنها أن تبقي الشرارة حية في علاقتهم.

عادات  للتخلص من الملل بين الأزواج 

 

 فيما يلي بعض عادات الأزواج الذين لا يشعرون بالملل أبدا من شركة بعضهم البعض.

إنهم لا يفوتون طقوسهم أبدا، وغالبا ما يعطي الأزواج الذين لا يشعرون بالملل من رفقة بعضهم البعض أهمية كبيرة لبعض الطقوس، سواء كان ذلك حال شجار قبل النوم، أو الخروج معا مرة في الأسبوع، فمن المرجح أن يستمتع الأزواج الذين يلتزمون بطقوسهم التي أنشأوها في بداية علاقتهم بصحبة بعضهم البعض لفترة طويلة، ويحدث هذا لأنه علامة على أن شخصين في العلاقة يبذلان جهدا.


إنهم يشاركون في أنشطة الزوجين
، من المرجح أن يتمتع الأزواج الذين يشاركون في الأنشطة معا بمزيد من المرح حتى بعد الاستمتاع بسنوات من التكاتف، تم تصميم أنشطة الزوجين لتقريب شخصين من بعضهما البعض بطريقة عضوية وحميمة للغاية، تساعد الأنشطة أيضا في الحفاظ على الشرارة حية بين الزوجين.

إنهم منفتحون على تجربة أشياء جديدة معا
، ويمكن أن يصبح الأمر دنيويا إذا أصبح شخصان في علاقة حميمة يكرهان تجربة أشياء جديدة ولديهما تجارب مشتركة مختلفة.

لذلك، فإن الأزواج المنفتحين على تجربة أشياء جديدة معا سيشاركون دائما بطريقة أفضل وأكثر شمولية، سيساعدهم على كسر نمط الرتابة واكتشاف شيء جديد عن بعضهم البعض.

إنهم يحافظون على فرديتهم

الأفراد القادرون على الحفاظ على فرديتهم في العلاقة حتى بعد سنوات من البقاء مع شخص ما لديهم الكثير ليكسبوه، يشعر هؤلاء الأشخاص بشعور بالرضا في حياتهم الشخصية وهذا يفسر سبب قدرتهم على الازدهار في علاقتهم أيضا.

الزوجين الأزواج الملل

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

