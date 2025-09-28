قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من هو سيزار سوتو جرادو حكم لقاء الأهلي والزمالك في القمة 131؟

سيزار سوتو جرادو
سيزار سوتو جرادو
إسلام مقلد

يقود طاقم حكام إسباني لقاء الأهلي والزمالك الذي ينطلق في الثامنة مساء يوم غد (الإثنين) على ملعب القاهرة الدولي في ختام منافسات الجولة التاسعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويأتي على رأس هذا الطاقم سيزار سوتو جرادو (45 سنة) ومعه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين) ’ اليخاندرو رويز (حكماً رابعاً) ’ خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).

وألقى الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم الضوء على مسيرة جرادو وتاريخ الصافرة الإسبانية في مواجهات العملاقين على النحو التالي:

- مواليد 17 يونيو 1980 في بلدية كاندليدا وسط إسبانيا.

- أول ظهور له في الدوري الإسباني كان في 18 أغسطس 2019 في مواجهة ديبورتيفو ألافيس أمام خيتافي في الجولة الأولى موسم 2019 – 2020.

- حصل على الشارة الدولية عام 2022.

- أدار 3 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم آخرها لقاء إشبيلية أمام فياريال في الجولة السادسة بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.

 - أوروبياً ظهر في مباراة واحدة في تصفيات دوري الأبطال بين هامرون سبارتانز المالطي ودينامو كييف الأوكراني في 22 يوليو الماضي وأشهر خلال المباريات الأربعة 16 بطاقة صفراء ولم يطرد أي لاعب أو يحتسب أي ضربة جزاء.

- أدار 126 مباراة في (الليجا) أبرزها لقاء (الكلاسيكو) بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 32 بالموسم قبل الماضي التي أنهاها "الميرنجي" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 - أدار 22 في كأس ملك إسبانيا كما أدار لقاء ريال مدريد وأتلتيكو بيلباو في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بتاريخ 16 يناير 2022.

- أشهر خلال مسيرته مع التحكيم 1429 بطاقة صفراء و70 بطاقة حمراء منها 30 مباشرة واحتسب 76 ضربة جزاء.

- عربياً أدار لقاء اتحاد جدة أمام التعاون في الجولة 27 لدوري المحترفين السعودي موسم 2023 – 2024.

- كان مرشحاً لإدارة لقاء (الكلاسيكو) بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي لكن خلافات مع رئيس لجنة الحكام ميدينا كانتاليجو حرمته من هذا الشرف لمصلحة زميله ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا.

- الصافرة الإسبانية سبق لها الظهور ثلاث مرات في لقاءات العملاقين بالدوري أولها كان لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا في القمة رقم 62 في ختام موسم 1987 - 1988 الذي قلب فيه الزمالك تأخره بهدف لشمس حامد لفوز بهدفي نبيل محمود وأحمد الشاذلي وتوج بالدوري، والثاني كان لـ خوسيه نونيز مانريكي في لقاء القمة رقم 79 بالجولة 28 وتفوق الأهلي (3 – 1)  أما الثالث فكان خوسيه لويس مونتيرو في القمة رقم 124 في الجولة رقم 20 موسم 2021 – 2022 وتعادلا (2 – 2).

الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

ريهانا

بعد إنجاب ريهانا بعمر 37.. ما هي المضاعفات التي تتعرض لها المرأة أثناء الحمل؟

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

المزيد