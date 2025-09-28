من هو سيزار سوتو جرادو حكم لقاء الأهلي والزمالك في القمة 131؟

يقود طاقم حكام إسباني لقاء الأهلي والزمالك الذي ينطلق في الثامنة مساء يوم غد (الإثنين) على ملعب القاهرة الدولي في ختام منافسات الجولة التاسعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويأتي على رأس هذا الطاقم سيزار سوتو جرادو (45 سنة) ومعه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين) ’ اليخاندرو رويز (حكماً رابعاً) ’ خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).

وألقى الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم الضوء على مسيرة جرادو وتاريخ الصافرة الإسبانية في مواجهات العملاقين على النحو التالي:

- مواليد 17 يونيو 1980 في بلدية كاندليدا وسط إسبانيا.

- أول ظهور له في الدوري الإسباني كان في 18 أغسطس 2019 في مواجهة ديبورتيفو ألافيس أمام خيتافي في الجولة الأولى موسم 2019 – 2020.

- حصل على الشارة الدولية عام 2022.

- أدار 3 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم آخرها لقاء إشبيلية أمام فياريال في الجولة السادسة بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.

- أوروبياً ظهر في مباراة واحدة في تصفيات دوري الأبطال بين هامرون سبارتانز المالطي ودينامو كييف الأوكراني في 22 يوليو الماضي وأشهر خلال المباريات الأربعة 16 بطاقة صفراء ولم يطرد أي لاعب أو يحتسب أي ضربة جزاء.

- أدار 126 مباراة في (الليجا) أبرزها لقاء (الكلاسيكو) بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 32 بالموسم قبل الماضي التي أنهاها "الميرنجي" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

- أدار 22 في كأس ملك إسبانيا كما أدار لقاء ريال مدريد وأتلتيكو بيلباو في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بتاريخ 16 يناير 2022.

- أشهر خلال مسيرته مع التحكيم 1429 بطاقة صفراء و70 بطاقة حمراء منها 30 مباشرة واحتسب 76 ضربة جزاء.

- عربياً أدار لقاء اتحاد جدة أمام التعاون في الجولة 27 لدوري المحترفين السعودي موسم 2023 – 2024.

- كان مرشحاً لإدارة لقاء (الكلاسيكو) بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي لكن خلافات مع رئيس لجنة الحكام ميدينا كانتاليجو حرمته من هذا الشرف لمصلحة زميله ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا.

- الصافرة الإسبانية سبق لها الظهور ثلاث مرات في لقاءات العملاقين بالدوري أولها كان لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا في القمة رقم 62 في ختام موسم 1987 - 1988 الذي قلب فيه الزمالك تأخره بهدف لشمس حامد لفوز بهدفي نبيل محمود وأحمد الشاذلي وتوج بالدوري، والثاني كان لـ خوسيه نونيز مانريكي في لقاء القمة رقم 79 بالجولة 28 وتفوق الأهلي (3 – 1) أما الثالث فكان خوسيه لويس مونتيرو في القمة رقم 124 في الجولة رقم 20 موسم 2021 – 2022 وتعادلا (2 – 2).