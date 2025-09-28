تفاصيل انضمام المرشح لتدريب الأهلي إلى نادي برجون البولندي

كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن تفاصيل انضمام توماس توماسبيرج، المرشح الأبرز لتدريب الأهلي إلى نادي برجون شتشين البولندي لقيادته فنيا.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تقارير تكشف مفاجأة، الدنماركي توماس توماسبيرج وقع عقود تدريب نادي بوجون شتشين البولندي”.

ووفقا لتقارير بولندية فإن توماس توماسبيرج، البالغ من العمر 50 عامًا، سيكون المدرب الجديد لفريق بوغون شتشيتسين البولندي.

كان المدرب الدنماركي قد درّب مؤخرًا نادي ميتييلاند، محققًا معه لقبي الدوري والكأس الدنماركيين. سيشاهد توماسبيرج اليوم مباراة ليجيا وارسو من المدرجات برفقة مالكي بوغون.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت اتفاق توماسبيرج مع الأهلي لتدريب الفريق الأول.