الأهلي يترقب الحسم.. توماسبيرج يقترب من تدريب بوجون شتشيتسين البولندي

لا يزال النادي الأهلي يعيش حالة من الترقب بشأن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس القيادة بشكل مؤقت.

وبينما انتشرت تقارير واسعة في القاهرة تشير إلى اقتراب الدنماركي توماس توماسبيرج من قيادة القلعة الحمراء، جاءت الأخبار من بولندا لتفتح بابًا آخر من الجدل.

تقارير بولندية تكشف الوجهة الجديدة

الصحافة البولندية أكدت أن توماسبيرج بات قريبًا من تدريب فريق بوجون شتشيتسين، أحد أبرز أندية الدوري البولندي، في عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الدنماركي سيكون حاضرًا في مدرجات مباراة بوجون أمام ليجا وارسو لمتابعة الفريق عن قرب قبل الإعلان الرسمي.

الجهاز المعاون جاهز للانضمام

لم تقتصر الأنباء على المدرب فقط، بل كشفت الصحافة البولندية أن توماسبيرج سيصطحب معه ثلاثة مساعدين ضمن جهازه الفني الجديد، في خطوة تعكس أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الإعلان الرسمي قد يكون مسألة وقت فقط.

الأهلي في موقف انتظار

في المقابل، تتابع إدارة الأهلي المشهد بدقة، خاصة وأن توماسبيرج كان من أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفًا لريبيرو، وارتبط اسمه كثيرًا بالقلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية.

ورغم التوجه القوي نحو المدرب الدنماركي، فإن أنباء انتقاله إلى بولندا قد تعيد إدارة الأهلي إلى نقطة البحث من جديد عن بديل مناسب.

صراع بين الأهلي وبوجون؟

حتى اللحظة، لا يوجد تأكيد رسمي سواء من الأهلي أو من النادي البولندي بشأن إتمام التعاقد، لكن المؤشرات القادمة من أوروبا تبدو أوضح وأكثر تفصيلًا، وهو ما يضع الأهلي أمام تحدٍ جديد في رحلة البحث عن مدرب يقود المرحلة المقبلة ويعيد الفريق إلى منصات التتويج.