قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: لقاء الرئيس السيسي بقيادات البنك الأفريقي يعكس ريادة مصر التنموية

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

أشاد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، مؤكداً أن اللقاء يجسد الدور الريادي لمصر في دعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعميق التعاون مع المؤسسات الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي وما طرحه من رؤى خلال اللقاء تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التجارة البينية وزيادة حصة أفريقيا في التجارة العالمية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم قدرات الدول الأفريقية على التصنيع وتنمية الصادرات وتذليل العقبات الهيكلية، بما يواكب أهداف أجندتي التنمية 2030 و2063 في القارة.

وأضاف أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة أن مصر باتت نموذجاً في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية ساهمت في تعزيز معدلات النمو وزيادة الصادرات المصرية، بما يفتح المجال لتعاون أكبر مع البنك الأفريقي في تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل مصر والدول الشقيقة بالقارة.

ودعا الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد إلى استثمار الزخم الناتج عن هذا اللقاء لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وأفريقيا، وخاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والخدمية، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة ويدعم أهداف التكامل الإقليمي، مؤكداً أن الحزب يدعم كافة الجهود الوطنية التي تضع مصر في صدارة التنمية الأفريقية وتعزز دورها كمحور رئيسي في تحقيق الاستقرار والنمو داخل القارة.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أحمد حلمي عبد الصمد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

المشروبات المحلاة بالسكر

لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر

ترشيحاتنا

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

ريهانا

بعد إنجاب ريهانا بعمر 37.. ما هي المضاعفات التي تتعرض لها المرأة أثناء الحمل؟

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد