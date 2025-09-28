الشعب الجمهوري: لقاء الرئيس السيسي بقيادات البنك الأفريقي يعكس ريادة مصر التنموية

أشاد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، مؤكداً أن اللقاء يجسد الدور الريادي لمصر في دعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعميق التعاون مع المؤسسات الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي وما طرحه من رؤى خلال اللقاء تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التجارة البينية وزيادة حصة أفريقيا في التجارة العالمية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم قدرات الدول الأفريقية على التصنيع وتنمية الصادرات وتذليل العقبات الهيكلية، بما يواكب أهداف أجندتي التنمية 2030 و2063 في القارة.

وأضاف أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة أن مصر باتت نموذجاً في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية ساهمت في تعزيز معدلات النمو وزيادة الصادرات المصرية، بما يفتح المجال لتعاون أكبر مع البنك الأفريقي في تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل مصر والدول الشقيقة بالقارة.

ودعا الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد إلى استثمار الزخم الناتج عن هذا اللقاء لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وأفريقيا، وخاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والخدمية، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة ويدعم أهداف التكامل الإقليمي، مؤكداً أن الحزب يدعم كافة الجهود الوطنية التي تضع مصر في صدارة التنمية الأفريقية وتعزز دورها كمحور رئيسي في تحقيق الاستقرار والنمو داخل القارة.