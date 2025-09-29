قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
عمرو أحمد: الغرب أعاد تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران قبل سقوط مهلة العقوبات

علي مكي

علق عمرو أحمد، مدير وحدة إيران بالمنتدى الاستراتيجي، إن قرار الدول الغربية بتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران، رغم عودة عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً إن هناك عدة نقاط رئيسية تفسر هذه الخطوة الغربية: أولًا، إيران لم تجب على عدد من التساؤلات المحورية، من بينها مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، والتي ما زالت أماكن وجودها مجهولة، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "ثانيًا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن حتى الآن من تفتيش عدد من المواقع التي تم قصفها من قِبل الولايات المتحدة، ما يجعل الصورة غير واضحة".

وواصل: "ثالثًا، إيران ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو موقف تقول طهران إنه ناتج عن سلوك عدائي تمثل في سلسلة من الضربات العسكرية الإسرائيلية ثم الأمريكية، رغم وجود مفاوضات غير مباشرة آنذاك".

وأوضح عمرو أحمد أن الدول الأوروبية كانت حريصة على تفعيل آلية الزناد قبل حلول 18 أكتوبر 2025، لأنه بعد هذا التاريخ كانت هذه الآلية ستسقط قانونيًا، ما يعني فقدان الغرب القدرة على إعادة فرض العقوبات السابقة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وعلى رأسها: القيود المفروضة على تصدير واستيراد السلاح، العقوبات على النقل البحري، تقييد صادرات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالبرنامج النووي نفسه.

وأكد أن هذه ليست عقوبات جديدة، بل هي عودة إلى العقوبات التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015.

