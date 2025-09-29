عمرو أحمد: الغرب أعاد تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران قبل سقوط مهلة العقوبات

علق عمرو أحمد، مدير وحدة إيران بالمنتدى الاستراتيجي، إن قرار الدول الغربية بتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران، رغم عودة عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً إن هناك عدة نقاط رئيسية تفسر هذه الخطوة الغربية: أولًا، إيران لم تجب على عدد من التساؤلات المحورية، من بينها مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، والتي ما زالت أماكن وجودها مجهولة، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "ثانيًا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن حتى الآن من تفتيش عدد من المواقع التي تم قصفها من قِبل الولايات المتحدة، ما يجعل الصورة غير واضحة".

وواصل: "ثالثًا، إيران ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو موقف تقول طهران إنه ناتج عن سلوك عدائي تمثل في سلسلة من الضربات العسكرية الإسرائيلية ثم الأمريكية، رغم وجود مفاوضات غير مباشرة آنذاك".

وأوضح عمرو أحمد أن الدول الأوروبية كانت حريصة على تفعيل آلية الزناد قبل حلول 18 أكتوبر 2025، لأنه بعد هذا التاريخ كانت هذه الآلية ستسقط قانونيًا، ما يعني فقدان الغرب القدرة على إعادة فرض العقوبات السابقة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وعلى رأسها: القيود المفروضة على تصدير واستيراد السلاح، العقوبات على النقل البحري، تقييد صادرات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالبرنامج النووي نفسه.

وأكد أن هذه ليست عقوبات جديدة، بل هي عودة إلى العقوبات التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015.

https://www.youtube.com/shorts/NO0IaIUS0kk