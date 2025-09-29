باسكال مشعلاني: مصر سر نجاحي.. والجمهور المصري يقدر الفن

أكدت الفنانة باسكال مشعلاني أن الشعب المصري يتميز بذوقه الرفيع وحبه للطرب والموسيقى، مشيرة إلى أن الجمهور المصري يقدر الفنان القريب منه بطبيعته وعفويته.

وقالت مشعلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، إن مصر كانت محطة الانطلاق في مشوارها الفني، بعدما اضطرت لمغادرة لبنان بسبب الحروب في بدايات حياتها.

وأضافت أنها في كل زيارة لمصر تشعر بمحبة متبادلة من الجمهور، وهو ما يمنحها طاقة إيجابية ودافعًا قويًا للاستمرار في تقديم أفضل أعمالها الفنية.

كما كشفت أن والدتها رفضت دخولها مجال الغناء لثلاث سنوات، خوفًا عليها من مخاطر الوسط الفني، لكنها أصرت حتى وافقت في النهاية، خاصة وأنها كانت صغيرة السن في ذلك الوقت.