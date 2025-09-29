بوجون شتشيتسين يحسم الجدل ويعلن تعيين توماس توماسبيرج مديرًا فنيًا

أعلن نادي بوجون شتشيتسين البولندي بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، ليضع حدًا للشائعات التي ربطت اسمه مؤخرًا بالنادي الأهلي المصري.





وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها مع توماسبيرج لقيادة الفريق لمدة موسمين، بل وتم تحديد موعد وصوله إلى القاهرة لبدء مهمته. إلا أن إعلان النادي البولندي جاء ليؤكد أن المدرب الدنماركي اختار خوض تجربة جديدة في الدوري البولندي بدلًا من الانتقال إلى القلعة الحمراء.





من جانبه، أعرب تان كيسلر نائب رئيس بوجون شتشيتسين عن سعادته بإتمام التعاقد، مؤكدًا أن توماسبيرج أبدى حماسًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى للمفاوضات. وأضاف أن أكثر ما جذب الإدارة هو حرص المدرب على التعرف سريعًا على جميع عناصر المنظومة، سواء من اللاعبين أو أفراد الجهاز الفني المعاون.

وأشار كيسلر إلى أن توماسبيرج يعتزم التحدث مع كل عضو في الجهاز الفني من أجل فهم طبيعة عمله وكيفية أداء مهامه، موضحًا أن إدارة النادي لا تنوي إجراء تغييرات واسعة في الهيكل الحالي، وإنما ستمنح المدرب الوقت الكافي للتأقلم والعمل خطوة بخطوة.



واختتم نائب رئيس النادي تصريحاته بالتأكيد أن توماسبيرج سيوقع العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يمتد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم، ليبدأ مسيرته مع الفريق بصورة رسمية في أقرب وقت.



