رايح جاي.. نجوم يرفعون شعار "انفصال واحد لا يكفي"

شهد الوسط الفني بعض حالات الزواج والطلاق أكثر من مرة حيث يعود الطرفان إلى بعضهما بعد الانفصال الأول ولكن سرعان ما يأتي الانفصال الثاني والثالث أيضا رافعين شعار “زواج وطلاق رايح جاي” وهو ما ما نرصده فى التقرير التالي.

تصدرت الفنانة شيماء سيف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بعد أنباء إعلان انفصالها للمرة الثانية عن زوجها المنتج محمد كارتر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات بين جمهور الثنائي ومحبيهما.

وعلم موقع صدى البلد من مصادر خاصة أن الثنائي قد انفصلا بالفعل، وبات كل منهما يسكن في منزل خاص، فيما لم يتم حتى الأن الإعلان عن الطلاق بشكل علني أو رسمي.

وتأتي هذه الأنباء، بعد حذف شيماء سيف لزوجها من قائمة الأصدقاء على “إنستجرام”، عقب نحو 6 أشهر فقط من عودتهما مجددًا عقب الانفصال الأول، الأمر الذي أعاد علاقتهما إلى واجهة النقاش عبر مواقع التواصل، خاصة مع التكتم النسبي الذي يحيط بكواليس الانفصال الجديد.