خروج عربات قطار (طفلة) عن المسار ببني سويف.. والسكة الحديد تعتذر للركاب

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن بعض التأخيرات التي طرأت على جداول تشغيل القطارات علي خط أسوان القاهرة والناجمة عن التهديات واستخدام المسارات البديلة نتيجة خروج بعض عربات قطار ( طفلة ) رقم 2450 والمتجه من أسوان الي أولاد سيف عن السكة وذلك بمنطقة حوش محطة ببا بمحافظة بني سويف .



وبحسب بيان من الهيئة قامت الأطقم الفنية التابعة للهيئة باستعادة حركة القطارات بشكل تدريجي فيما تقوم حاليا رفع الآثار الناجمة عن الحادث ومراجعة إجراءات السلامة والأمان علي الخط تمهيدًا لانتظام حركة التشغيل.



وقد قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق اعلي معايير السلامة علي السكة حرصاً علي أمن وسلامة الركاب وضمان استمرارية الخدمة بأفضل صورة ممكنة حتي الانتهاء من الاعمال الجارية وعودة حركة القطارات إلي طبيعتها خلال الساعات القليلة القادمة .