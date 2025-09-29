تشافي يدخل دائرة ترشيحات الاتحاد السعودي بعد إقالة لوران بلان

أصبح الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، ضمن الأسماء المطروحة على طاولة نادي الاتحاد السعودي لتولي القيادة الفنية، عقب قرار الإدارة بإقالة الفرنسي لوران بلان بعد الخسارة أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

ورغم أن مسؤولي الاتحاد تواصلوا بالفعل مع تشافي خلال الأيام الماضية، إلا أن الأمر لم يتطور إلى مفاوضات رسمية، خاصة أن المدرب الإسباني لا يضع خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي ضمن أولوياته في الوقت الراهن، بغض النظر عن قيمة العرض المالي.

ويعيش تشافي حالة من الهدوء منذ رحيله عن برشلونة في مايو 2024، حيث يدرس عروضًا مختلفة بعناية، مفضّلًا مشروعًا متوسط أو طويل الأمد يحقق فيه أهدافًا واضحة، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرار جديد.

وبينما يتلقى نجم السد القطري السابق اتصالات متكررة من أندية متنوعة، يقضي أغلب وقته مع أسرته إلى جانب اجتماعاته المستمرة مع فريق عمله لوضع ملامح خطوته التدريبية المقبلة.