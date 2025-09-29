تعرف على نتائج بطولة السهم الفضي لموسم 2025-2026

اختتمت منافسات بطولة السهم الفضي للقوس والسهم، للموسم الرياضي 2025-2026، والتي أقيمت على ملعب الهوكي بإستاد القاهرة الدولي.

وتعد بطولة السهم الفضي هي أولى البطولات المحلية للموسم الجديد للقوس والسهم..

وأسفرت نتائج عمومي السيدات عن فوز جنى عبد الجيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وهنا المورالي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وندى عزام بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومريم الشربيني بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي، فاز علي عبد البر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وبهاء علي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وأحمد حجاب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ومحمود فهمي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي السيدات للقوس المركب، فازت نانسي الجبيلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونورا الصباغ بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وياسمين عبد المجيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

في حين أسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس المركب، عن فوز عبد الرحمن الخطيب بالمركز الأول والمديالية الذهبية، وتامر غانم يالمركز الثاني والميدالية الفضية، وهاني السعدني بالمركز الثالث والمدالية البرونزية ومؤمن عبد الباري بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين على حضور منافسات البطولة و توزيع الجوائز على الفائزين.