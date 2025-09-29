قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على نتائج بطولة السهم الفضي لموسم 2025-2026

القوس والسهم
القوس والسهم
عبدالله هشام

اختتمت منافسات بطولة السهم الفضي للقوس والسهم، للموسم الرياضي 2025-2026، والتي أقيمت على ملعب الهوكي بإستاد القاهرة الدولي.

وتعد بطولة السهم الفضي هي أولى البطولات المحلية للموسم الجديد للقوس والسهم..

وأسفرت نتائج عمومي السيدات عن فوز جنى عبد الجيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وهنا المورالي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وندى عزام بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومريم الشربيني بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي، فاز علي عبد البر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وبهاء علي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وأحمد حجاب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ومحمود فهمي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي السيدات للقوس المركب، فازت نانسي الجبيلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونورا الصباغ بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وياسمين عبد المجيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

في حين أسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس المركب، عن فوز عبد الرحمن الخطيب بالمركز الأول والمديالية الذهبية، وتامر غانم يالمركز الثاني والميدالية الفضية، وهاني السعدني بالمركز الثالث والمدالية البرونزية ومؤمن عبد الباري بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين على حضور منافسات البطولة و توزيع الجوائز على الفائزين.

القوس والسهم بطولة السهم الفضي اتحاد القوس والسهم منتخب مصر للقوس والسهم ستاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

درويش

درويش في الصدارة.. إيرادات السينما المصرية أمس

الفيلم الفلسطيني نهاية

العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني نهاية في مهرجان وارسو السينمائي

وزير الثقافة

وزير الثقافة يترأس الوفد المصري في اجتماعات اليونسكو بإسبانيا

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد