قبة الغوري تحتضن العرض الإيطالي العالمي "حدود" بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

احتضنت قبة الغوري، العرض المسرحي الإيطالي المصري العالمي "حدود"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة "دورة سميحة أيوب" المقامة حاليا.



جسد العرض حوار الثقافات بالتعاون المشترك بين أعضاء الفرقة الإيطالية Instabili Vaganti المخرجة والممثلة آنا دورا دورنو والممثل والكاتب المسرحي نيكولا بيانزولا والفنانة إيلينا كوبيلي، وخمس فنانات مصريات هن مريم على عباس وسالي سامي وندى أحمد دعبيس وملك سيف، وأمنية أيوب المنياوي،العرض المسرحي "حدود" تعاون مصري إيطالي.



وعبر الكاتب المسرحي الإيطالي نيكولا بيانزولا - بعد العرض- عن سعادته بالتواجد في القاهرة وبالمشاركة في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة مقدما الشكر للقائمين عليه، ولادارة قبة الغوري والفنانات المصريات المشاركات فى العرض.



وأشار إلى أن الفرقة معتادة على تقديم هذه العروض المشتركة والتعاونات مع مهرجانات أخرى لها علاقة ممتدة مع الفرقة، لكن هذه المرة كانت مختلفة فعلى الرغم من أنها المرة الأولى فى القاهرة وأول تعاون للفرقة مع مهرجان ايزيس إلا أنه شعر وكأنه فى وطنه، محاطا بالثقة والدعم مما ساعد على تنفيذ هذا التعاون بالشكل الأمثل وإنتاج عرض جيد. Instabili Vaganti هي فرقة مسرح إيطالية تجريبية، تأسست في بولونيا عام 2004، وتهتم بالبحث في مسرح الجسد Physical Theatre والأداء المعاصر، وتدمج بين الفنون الأدائية المختلفة، مثل: الرقص، الفيديو آرت، والموسيقى الحية، ومعروفة بمشروعاتها العابرة للحدود التي تنفذها في أوروبا، أمريكا اللاتينية، آسيا، والشرق الأوسط.



ويعد مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة التى تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين