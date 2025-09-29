لن نذعن .. رئيس إيران: محاولات الغرب لإخضاعنا أوهام

أكد مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، أن محاولات الغرب لإخضاع إيران مجرد أوهام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الرئيس الإيراني، إن طهران لن تخضع ولن تقبل بالضغوط، مضيفا:" ازدواجية المعايير لدى واشنطن والغرب تظهر بوضوح في قضايا غزة".



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران ستتغلب على إعادة فرض العقوبات عليها بفضل علاقاتها الدولية، مضيفا أنهم تحاوروا مع الأوروبيين في نيويورك بشأن آلية الزناد لكنهم اختلقوا ذرائع مختلفة.



وأدان بزشكيان - وفقا لقناة (العالم الإيرانية) - قيام الترويكا الأوروبية باتباع أمريكا وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد بلاده، مشددا على ضرورة توحيد جميع قدرات طهران لإيجاد حلول لأي عقوبات تواجهها.

وأوضح أن الولايات المتحدة عارضت اتفاق بلاده مع الأوروبيين لأنها تريد إيران ضعيفة.