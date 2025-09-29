فاطمة جيل: زواج القاصرات والتسرب من التعليم أبرز معوقات التنمية بمطروح

أكدت الدكتورة فاطمة جيل رئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية على دور وزارة التنميه المحليه في حوكمة ادارة البرنامج السكاني بالمحليات لمعالجة قضايا السكان والتنميه.

وأضافت على فتح حوار حول القضايا المجتمعيه التي تعوق تنميه المواطن بمطروح مثل زواج القاصرات وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم وانخفاض ممارسه تنظيم الاسره والعادات والتقاليد السائده بالمحافظة واسباب العديد من المشكلات وراي القيادات في سبل علاجها.

واشارت الى الي الكتاب الدوري الدوري رقم ٢٤٤ الصادر من وزارة التنميه المحليه والاتفاق علي اليات تنفيذ ما ورد به من تكليفات مع الجهات الشريكة وانتهي اليوم بجلسه تدريبيه حول مؤشرات اداء البرنامج السكاني تحسن الوضع السكاني مع ابراز اهم المؤشرات التي يجب العمل عليها واستعراض مبادرات وحده السكان بالمحافظة ونماذج العمل المستخدمة.

و رحب اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام لمحافظة مطروح برئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية ،مشيرا إلى جهود المحافظة والتعاون المستمر مع وزارة التنمية المحلية في تفعيل ملف القضية السكانية مع احترام العادات والتقاليد بمحافظة مطروح والوضع في الاعتبار مساحتها الواسعة كثانى اكبر. محافظات الجمهورية ,والوصول إلى كافة المناطق والتعاون مع جهود المجتمع المحلى

موجها بأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة في ذلك الملف العام لتحسين الخصائص السكانية والحفاظ على مقومات التنمية. واهمها القوى البشرية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لخلق بيئة صحيحة

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض معدلات النمو السكاني بما يعود بالنفع على المواطن