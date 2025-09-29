قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يوقع اتفاقية تعاون مع العربية للتصنيع غدا لإنشاء مدينة الصحفيين
نقيب بيطري فلسطين: امتحان مزاولة المهنة والبورد في مصر تجربة رائدة
التعليم تعلن توزيع منهج عربي 3 إعدادي وتؤكد إلغاء كتاب طموح جارية
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فاطمة جيل: زواج القاصرات والتسرب من التعليم أبرز معوقات التنمية بمطروح

فاطمة جيل خلال الاجتماع
فاطمة جيل خلال الاجتماع
ايمن محمود

أكدت الدكتورة فاطمة  جيل رئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية على دور وزارة التنميه المحليه في حوكمة ادارة البرنامج السكاني بالمحليات لمعالجة قضايا السكان والتنميه.

وأضافت على فتح حوار حول القضايا المجتمعيه التي تعوق تنميه المواطن بمطروح مثل زواج القاصرات وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم وانخفاض ممارسه تنظيم الاسره والعادات والتقاليد السائده بالمحافظة واسباب العديد من المشكلات وراي القيادات في سبل علاجها.

 واشارت الى  الي الكتاب الدوري الدوري رقم ٢٤٤  الصادر من وزارة التنميه المحليه والاتفاق علي اليات  تنفيذ ما ورد به من تكليفات مع الجهات الشريكة وانتهي اليوم بجلسه تدريبيه حول مؤشرات اداء البرنامج السكاني تحسن الوضع  السكاني مع ابراز اهم المؤشرات التي يجب العمل عليها واستعراض مبادرات وحده السكان بالمحافظة ونماذج العمل المستخدمة.

 و رحب اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام لمحافظة مطروح برئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية ،مشيرا إلى جهود المحافظة والتعاون المستمر مع وزارة التنمية المحلية في تفعيل ملف القضية السكانية مع احترام العادات والتقاليد بمحافظة مطروح  والوضع في الاعتبار مساحتها الواسعة كثانى اكبر. محافظات الجمهورية ,والوصول إلى كافة المناطق  والتعاون مع جهود المجتمع المحلى

موجها بأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة في ذلك الملف العام  لتحسين الخصائص السكانية والحفاظ على مقومات التنمية. واهمها القوى البشرية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لخلق بيئة صحيحة

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض معدلات النمو السكاني بما يعود بالنفع على المواطن

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح وحدة السكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

بالصور

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: العمر مجرد رقم

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم
بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم
بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد