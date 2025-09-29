جلسة حوارية عن “الذكاء الاصطناعى من أجل الأثر المجتمعي” بمؤتمر دعم الجمعيات

شهدت فعاليات المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاقه اليوم جلسة حوارية تحت عنوان “الذكاء الاصطناعى من أجل الأثر المجتمعي”.

وشارك في الجلسة دكتور محمد فهمى عضو مجلس إدارة بصندوق دعم مشروعات الجمعيات و المؤسسات الأهلية، والدكتور هدى دحروج مستشارة الوزير للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد فهمى خبير استشارى بمشروع تكافؤ الفرص و التنمية الاجتماعية بالوكالة الالمانية للتعاون الدولى، وأدارها حازم سالم المدير التنفيذي بشركة أوت لاين لتكنولوجيا المعلومات.

وسلطت الجلسة الضوء على الإمكانات الواسعة التى يوفرها الذكاء الاصطناعي فى تعزيز كفاءة واستدامة مؤسسات العمل الأهلي مع استعراض نماذج تطبيقية على هذه التقنيات وطرح آليات عملية تمكن مؤسسات المجتمع الاهلى من الاستفادة من هذه التقنيات.

جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات "CSF Civil Society Support Fund" كهيئة عامة مصرية فريدة من نوعها، وجهة مانحة وطنية للمجتمع الأهلي، وكذلك انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول للصندوق.