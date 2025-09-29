قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته الحادية عشر

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ،  احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته الحادية عشر بقاعة الاحتفالات الكبرى، وذلك بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين، والطلاب وأوائل الخريجين.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها بالاحتفال سنويا بالمتميزين بيوم التميز العلمي لان هذا اليوم نعتز به جمعيا ،لأنه يجسد روح الأبداع والريادة، ويكرس ثقافة التميز التى أصبحت جزءا لا يتجزآ من هوية الجامعة ،مشيرا ان تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة، والمتميزين فى البحث العلمى والنشر الدولى ،وأوائل الخرجين والمتميزين من الجهاز الإداري للجامعة، هو رسالة واضحة بأن العلم هو الطريق نحو التقدم وان التميز هو ثمرة الجد والاجتهاد والدافع نحو مستقبل اكثر إشراقا .
وأضاف "الجيزاوي"  الى أننا نحتفل اليوم بقصص كفاح وراء كل أسم من المكرمين، وساعات طويلة من العمل، وأفكار تحولت الى إنجازات ملموسة ،ساهمت فى رفع اسم جامعة بنها عاليا فى المحافل العلمية المحلية، والدولية، مؤكدا ان الطموح لا يعرف حدودا وأن التميز لا يمنح بل ينتزع بالعمل والمثابرة ،وان التميز المؤسسي يبدأ من التميز الفردى. 
واختتم رئيس الجامعة كلمته قائلا " نجدد العهد بان تظل جامعة بنها منارة للعلم ، وحاضنة للابتكار ، ومصدرا للفخر لكل من ينتمى إليها ،موجها الشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا اليوم ولكل من يعمل إخلاص من اجل رفعة جامعة بنها.
من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها يؤلى أهمية بالغة لدعم مسيرة البحث العلمي باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة وصناعة المستقبل لذلك حرصت الجامعة على وضع استراتيجيات واضحة للنهوض بالدراسات العليا من خلال تطوير اللوائح الأكاديمية، ودعم النشر الدولي وتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العالمية ،فضلا عن تشجيع شباب الباحثين على الأبداع والمشاركة فى مشروعات بحثية تخدم قضايا الوطن وأهداف التنمية.
وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن احتفالية اليوم أصبحت علامة مميزة فى تاريخ جامعتنا نحتفي فيه بإنجازات أبنائنا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لنوكد من خلاله ان التميز اصبح واجبا وضروريا لمواكبة التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم فى مجالات البحث العلمى والابتكار.
الجدير الذكر أنه تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة الدولة للرواد وجائزة الدولة للهيئات والأفراد ، والفائزين بجوائزالجامعة التقديرية و التشجيعية ، والفائزين بجوائز الجامعة (افضل رسالة ماجستير وو دكتوراه) ، وتكريم علماء الجامعة الذين جاءوا ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2024 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد ، وتكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي (بحثين أو اكثر Q1) ، والمتميزين في النشر العلمي الدولي بكليات الجامعة (Q1-Q2-Q3-Q4) ، كما أنه تم تكريم الإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه (أكاديمي) ، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة لعام2024/2025م .

