وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية في أكتوبر ونوفمبر للمصريين بالخارج.. فيديو
صاروخ مجهول يشعل سفينة هولندية قبالة عدن.. إصابة بحّارين وإجلاء الطاقم
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن: غياب زيزو مفيد للأهلي أمام الزمالك

أحمد حسن
أحمد حسن
حمزة شعيب

تحدث أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، عن أجواء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات لها طابع خاص وتُعد محطة فارقة في مسيرة أي لاعب.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر إحدى القنوات الرياضية: "القمة لها استعدادات مختلفة تمامًا، سواء من حيث قوة الفريقين أو الحضور الجماهيري، والأهم أن يكون اللاعب قادرًا على التأقلم وامتلاك شخصية المحترف الذي يؤدي واجبه بكل انتماء واحترافية، سواء كان في الأهلي أو الزمالك".

وأشار إلى أن المباريات الكبرى تصنع نجومًا، موضحًا: "أي فريق له تحضيراته، لكن عندما يكون الخصمان من الأندية الكبيرة يصبح الأمر مختلفًا، لأن القمة تمنح اللاعبين فرصة للظهور بشكل استثنائي".

وبخصوص غياب أحمد سيد زيزو، أوضح حسن:

 "قد تكون ضربة الغياب هذه في صالحه، فالجمهور كان متحفزًا بشدة لرؤيته، وربما تعرض لهجوم قاسٍ لو شارك، وهو ما كان سيزيد الضغط على الأهلي. غيابه يخفف التوتر عنه، لكن في النهاية يبقى لاعبًا محترفًا وعليه أن يقدم كل ما لديه متى شارك".

وأضاف أن انتقال زيزو إلى الأهلي بعد مفاوضات طويلة مع الزمالك جعل موقفه حساسًا أمام الجماهير البيضاء، معتبرًا أن غيابه قد يخفف حدة الانتقادات وغيابه سيكون مفيد.

وعن الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر، قال أحمد حسن:

"عبد الله السعيد لاعب هادئ جدًا، يركز فقط على أداء دوره داخل الملعب دون الانشغال بما يدور خارجه، وهذا ما يميّزه كلاعب محترف".

"أما ناصر ماهر، فإذا كان في حالة بدنية جيدة، فإنه قادر على تقديم الإضافة للزمالك، والجماهير بدأت تضع ثقتها فيه لأنه يملك القدرة على صناعة الفارق".

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الأهلي والزمالك تبقى الحدث الأهم في الكرة المصرية، وأنها قادرة على تغيير الكثير في مسيرة اللاعبين والفريقين معًا.

الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك مباراة القمة

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

الفضة

«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل على مستوياتها في 14 عامًا

اللوجو

منصة ميديا كورت "أمن ومحاكم" تسلط الضوء على أخبار الإعلاميين في الوطن العربي

وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الرياضة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر تطورات تنفيذ مبادرة «شباب بلد»

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

