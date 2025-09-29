أحمد حسن: غياب زيزو مفيد للأهلي أمام الزمالك

تحدث أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، عن أجواء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات لها طابع خاص وتُعد محطة فارقة في مسيرة أي لاعب.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر إحدى القنوات الرياضية: "القمة لها استعدادات مختلفة تمامًا، سواء من حيث قوة الفريقين أو الحضور الجماهيري، والأهم أن يكون اللاعب قادرًا على التأقلم وامتلاك شخصية المحترف الذي يؤدي واجبه بكل انتماء واحترافية، سواء كان في الأهلي أو الزمالك".

وأشار إلى أن المباريات الكبرى تصنع نجومًا، موضحًا: "أي فريق له تحضيراته، لكن عندما يكون الخصمان من الأندية الكبيرة يصبح الأمر مختلفًا، لأن القمة تمنح اللاعبين فرصة للظهور بشكل استثنائي".

وبخصوص غياب أحمد سيد زيزو، أوضح حسن:

"قد تكون ضربة الغياب هذه في صالحه، فالجمهور كان متحفزًا بشدة لرؤيته، وربما تعرض لهجوم قاسٍ لو شارك، وهو ما كان سيزيد الضغط على الأهلي. غيابه يخفف التوتر عنه، لكن في النهاية يبقى لاعبًا محترفًا وعليه أن يقدم كل ما لديه متى شارك".

وأضاف أن انتقال زيزو إلى الأهلي بعد مفاوضات طويلة مع الزمالك جعل موقفه حساسًا أمام الجماهير البيضاء، معتبرًا أن غيابه قد يخفف حدة الانتقادات وغيابه سيكون مفيد.

وعن الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر، قال أحمد حسن:

"عبد الله السعيد لاعب هادئ جدًا، يركز فقط على أداء دوره داخل الملعب دون الانشغال بما يدور خارجه، وهذا ما يميّزه كلاعب محترف".

"أما ناصر ماهر، فإذا كان في حالة بدنية جيدة، فإنه قادر على تقديم الإضافة للزمالك، والجماهير بدأت تضع ثقتها فيه لأنه يملك القدرة على صناعة الفارق".

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الأهلي والزمالك تبقى الحدث الأهم في الكرة المصرية، وأنها قادرة على تغيير الكثير في مسيرة اللاعبين والفريقين معًا.