مشوفناش تحكيم نزيه كده.. الدرديري يشيد بحكم مباراة الأهلي والزمالك

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري بحكم مباراة الاهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

الدرديري يشيد بحكم مباراة الأهلي والزمالك

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:لا"الحكم حلو جدا جدا جدا من زمان مشوفناش تحكيم نزيه كده".

حسام عبدالمجيد يحرز الهدف الأول للزمالك:

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما الآن باستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.

محمد الشناوي يتألق في صد فرص محققة:

وتألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر ناصر ماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.