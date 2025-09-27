قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
عمرو الدرديري يوضح أهمية كأس السوبر الإفريقي

يارا أمين

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على مكانة بطولة السوبر الإفريقي، مؤكدًا أنها البطولة الأقوى في القارة لأنها تجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الكونفدرالية، ومن يفوز بها يُتوج بلقب “بطل القارة كاملة”.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: 

“اسمه السوبر الأفريقي لأنه بيجمع بطل افريقيا ببطل الكونفدرالية واللي بيكسبه بيبقي بطل القارة كلها، زي ما بتروح تلعب انت وصاحبك بلاستشين انت تكسب ماتش وهو يكسب ماتش وتطبقه علي اللي يشيل التلاتة واللي يكسب ميدفعش حاجة، عشان كدة بنقول السوبر اقوي بطولة في افريقيا لان الكسبان بيكون كسب كل حاجة”.

واعتبر الدرديري أن هذه البطولة تحظى بمكانة خاصة، كون الفائز بها يكون قد تفوق على بطلين مختلفين، ليصبح بحق “الأقوى في إفريقيا”

ويواجه فريق النادى الأهلى، نظيره الزمالك مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات “أون سبورتس” الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.

يخوض الزمالك المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات.

ويحتل الأهلى المركز السادس في ترتيب الدورى من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات. 

