الحظ كان مع الزمالك لكن رفسه .. تعليق قوي من عمرو أديب على خسارة الزمالك من الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في لقاء القمة بالدوري المصري.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" إحنا ملعبناش بنكلة والأهلي يستحق الفوز بأكثر من هذه النتيجة ".



وتابع عمرو اديب:" الزمالك ضيع فرصة تاريخية للفوز على النادي الأهلي اليوم.. والزمالك كالعادة مفيش ثقة بإنك تقدر تكسب الأهلي والأهلي كان عنده روح الفانلة الحمراء ".



وأكمل عمرو اديب :" الأهلي عنده ثقة إنه هيكسب بالتاريخ وبيكسب عشان هو النادي الأهلي ".

ولفت عمرو أديب :" الحظ اليوم عمل كل حاجة عشان الزمالك يكسب والزمالك رفسه "، مضيفا:" هو ده الأهلي التعبان والمهدد بالهبوط ".

