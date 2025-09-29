عمرو أديب لحركة حماس: ارحموا قطاع غزة وأهلها

وجه الإعلامي عمرو أديب، نداء إلى حركة حماس بعد طرح خطة ترامب للسلامـ قائلا:" ارحموا قطاع غزة وأهلها ".



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" ارحموا 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة ".

وتابع عمرو أديب:" ماذا تريدون بعد وأنا عارف إنكوا مقاومة وشريف لكن حان الوقت إنك ترحم الناس عشان المساعدات تدخل لغزة وارحم العالم العربي كله ".

وأكمل عمرو أديب:" الناس في قطاع غزة اتبهدلت جامد وأرجوكم مش عايز بيان لحماس يرفض خطة ترامب ويطالب بتعديلات ".

ولفت عمرو أديب:" بقول لحماس نتنياهو منتصر في الحرب دي وانا اسف إني بقول كده ".

