عمرو أديب لحركة حماس: ارحموا قطاع غزة وأهلها

وجه الإعلامي عمرو أديب، نداء إلى حركة حماس بعد طرح خطة ترامب للسلامـ قائلا:" ارحموا قطاع غزة وأهلها ".
وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" ارحموا 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة ".
وتابع عمرو أديب:" ماذا تريدون بعد وأنا عارف إنكوا مقاومة وشريف لكن حان الوقت إنك ترحم الناس عشان المساعدات تدخل لغزة وارحم العالم العربي كله ".
وأكمل عمرو أديب:" الناس في قطاع غزة اتبهدلت جامد وأرجوكم مش عايز بيان لحماس يرفض خطة ترامب ويطالب بتعديلات ".
ولفت عمرو أديب:" بقول لحماس نتنياهو منتصر في الحرب دي وانا اسف إني بقول كده ".