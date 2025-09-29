قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
شراكة مصرية إماراتية تتجدد| قفزة في التجارة واستثمارات تعزز التكامل الإقليمي.. أسرار النمو المتسارع بين القاهرة وأبوظبي
حكم تسليف الناس المال وَرَدُّه بزيادة معلومة.. دار الإفتاء تجيب
مصدر أمني مسئول: مصر وقطر سلمتا حماس المقترح الأمريكي لوقف النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عن المظاهرة المسيئة في المسجد الأموي بدمشق
ارتفاعات قياسية كبيرة.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير: لا يوجد بند واحد في خطة ترامب يتحدث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم

هاني حسين

أكد سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أنه لا يوجد بند واحد في خطة ترامب يتحدث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم .

وقال سمير غطاس في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، :" من أهم مكاسب خطة ترامب للسلام هو بقاء الشعب الفلسطيني على ارضه".

وأضاف سمير غطاس :" من اهم المكاسب في خطة ترامب أنه لن يتم فرض السيادة الإسرائيلية وضم الأراضي في الضفة الغربية".

وأكمل سمير غطاس:" من المكاسب الرئيسية هي إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".

ولفت سمير غطاس :" 80 % من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يعترفون بالدولة الفلسطينية ".
 

غزة قطاع غزة ترامب اسرائيل اخبار التوك شو

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

