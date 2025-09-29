خبير: لا يوجد بند واحد في خطة ترامب يتحدث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أنه لا يوجد بند واحد في خطة ترامب يتحدث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم .

وقال سمير غطاس في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، :" من أهم مكاسب خطة ترامب للسلام هو بقاء الشعب الفلسطيني على ارضه".

وأضاف سمير غطاس :" من اهم المكاسب في خطة ترامب أنه لن يتم فرض السيادة الإسرائيلية وضم الأراضي في الضفة الغربية".

وأكمل سمير غطاس:" من المكاسب الرئيسية هي إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".

ولفت سمير غطاس :" 80 % من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يعترفون بالدولة الفلسطينية ".

