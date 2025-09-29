سمير عمر: مصر لا تحتاج اعتراف ترامب بدورها ومزاعم نتنياهو أكبر عائق أمام أي حل

علق سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن مصر "ليست بحاجة لاعتراف ترامب"، فدورها يشهد به الجميع، من قادة الخليج إلى الرئيسين التركي والإندونيسي.



وأوضح "عمر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن ترامب حاول تغطية خطته بغطاء عربي وإسلامي، غير أن أبرز العراقيل تكمن في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد رفضه قيام دولة فلسطينية، واعتبر وجودها "خطرًا على إسرائيل".



واعتبر أن نتنياهو يحاول تقديم نفسه كـ"رجل سلام"، لكن أحداث 7 أكتوبر حولته إلى "رجل حرب"، فيما يضع هذا الموقف الإسرائيلي عقبة أساسية أمام أي مخطط سياسي.



وتابع "ليس من المتوقع أن تقبل حماس بكل هذه التفاصيل بما فيها خرجوهم وتسليم سلاحهم وربما يكون هناك محاولة للموائمة في هذه المسألة خاصة أن قادة الصفوف الأولى والثانية من حماس انتهت والمقاومة خسرت كثيرًا بعد السابع من أكتوبر سواء في إيران أو حزب الله".



واستطرد "أتصور أن نتنياهو يريد أن يحشر حماس في زاوية الرفض لكي يخلق نفسه مبررًا لاستمرار الحرب واستمرار وجوده في السلطة السياسية داخل إسرائيل".



وفي سياق آخر، انتقد التظاهرات التي خرجت أمام المسجد الأموي في دمشق وهاجمت مصر، معتبرًا أنها استمرار لنهج المزايدات على الدور الكبير الذي تقوم به القاهرة في القضية الفلسطينية.