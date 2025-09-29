قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير عمر: مصر لا تحتاج اعتراف ترامب بدورها ومزاعم نتنياهو أكبر عائق أمام أي حل

سمير عمر
سمير عمر
هاني حسين

علق سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن مصر "ليست بحاجة لاعتراف ترامب"، فدورها يشهد به الجميع، من قادة الخليج إلى الرئيسين التركي والإندونيسي.


وأوضح "عمر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن ترامب حاول تغطية خطته بغطاء عربي وإسلامي، غير أن أبرز العراقيل تكمن في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد رفضه قيام دولة فلسطينية، واعتبر وجودها "خطرًا على إسرائيل". 


واعتبر أن نتنياهو يحاول تقديم نفسه كـ"رجل سلام"، لكن أحداث 7 أكتوبر حولته إلى "رجل حرب"، فيما يضع هذا الموقف الإسرائيلي عقبة أساسية أمام أي مخطط سياسي.


وتابع "ليس من المتوقع أن تقبل حماس بكل هذه التفاصيل بما فيها خرجوهم وتسليم سلاحهم وربما يكون هناك محاولة للموائمة في هذه المسألة خاصة أن قادة الصفوف الأولى والثانية من حماس انتهت والمقاومة خسرت كثيرًا بعد السابع من أكتوبر سواء في إيران أو حزب الله".


واستطرد "أتصور أن نتنياهو يريد أن يحشر حماس في زاوية الرفض لكي يخلق نفسه مبررًا لاستمرار الحرب واستمرار وجوده في السلطة السياسية داخل إسرائيل". 


وفي سياق آخر، انتقد التظاهرات التي خرجت أمام المسجد الأموي في دمشق وهاجمت مصر، معتبرًا أنها استمرار لنهج المزايدات على الدور الكبير الذي تقوم به القاهرة في القضية الفلسطينية.

مصر غزة قطاع غزة سمير عمر الاحتلال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

ترشيحاتنا

جولة اليوم

رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

سفير الصين بالقاهرة

سفير الصين بالقاهرة: بكين تتصدر العالم في قدرتها على توليد الطاقة النظيفة

بالصور

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد