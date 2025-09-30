محافظ أسوان: الزخم الثقافي والتراثي يبرز هوية المحافظة باحتفالات اليوم العالمي للسياحة

وسط حضور جماهيرى كبير واصلت محافظة أسوان فعالياتها الاحتفالية الثقافية والفنية والشبابية باليوم العالمى للسياحة ، والذى يقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" .

حيث تستمر الفعاليات على مدار أسبوع تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والذى يحرص على أن تعكس هذه الفعاليات وهذا الزخم المتنوع مكانة المحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية على المستويين الإقليمى والدولى .

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للفعاليات التى تجسد مدى التناغم والتكامل بين مختلف الجهات بهدف إبراز الوجه الحضارى لأسوان كعاصمة للثقافة والفنون ، ومقصد سياحى عالمى متفرد بما يساهم بشكل مباشر فى الترويج للموسم السياحى الجديد وتعزيز مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية.

وفى هذا الإطار شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان إقبالاً من الأهالى وضيوف المحافظة من الأفواج السياحية لمتابعة الفقرات الفنية والفلكلورية المبهرة التى قدمتها فرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة أسوان ، حيث امتزجت الإيقاعات النوبية المميزة مع اللوحات التراثية التى جسدت تنوع الهوية الثقافية بالمحافظة وهو ما لاقى استحسان وتفاعل من الحضور .

اليوم العالمى للسياحة

كما نظمت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة ومديرية الشباب والرياضة ، ندوة ثقافية ضمن برنامج الصالون الثقافى تحت عنوان " السياحة التراثية أداة لتمكين المجتمعات المحلية ".

والتى تناولت محاور متعددة حول دور السياحة التراثية فى دعم وتمكين المجتمعات المحلية ، وسبل تعزيز التنمية السياحية المستدامة فى أسوان ، مع استعراض شامل لمقوماتها الفريدة من آثار خالدة، وطبيعة خلابة، وتراث ثقافى أصيل ، وتم توزيع كتيبات أثرية قيمة كإهداء تقديرى للمشاركين فى هذا اللقاء المتميز.

وفى الوقت نفسه قدمت فرقة المركز القومى للفنون بمديرية الشباب والرياضة عروضًا فنية مبهرة ومتنوعة ، أضفت أجواء احتفالية مبهجة على الفعاليات ، وساهمت فى تعزيز روح البهجة لأبناء أسوان والزائرين من مختلف جنسيات العالم .