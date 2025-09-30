تقرير أخبار أسوان.. لقاء لوزير الشئون النيابية والمحافظ.. ومؤتمر للطاقة الجديدة وتلبية لمطالب المواطنين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 29/9/2025 أحداث متنوعة .

فقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات المؤتمر الدورى الثالث تحت عنوان " إلكترونيات القوى والطاقة المتجددة – CPERE 2025 " والذى ينظمه معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) بالتعاون مع جامعة أسوان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) فى الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر الحالى .

وأشاد باحتضان أسوان لفعاليات هذا المؤتمر الدولى الكبير والذى يعد من أهم المنصات المتخصصة لدعم وتعزيز الإستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وخاصة في محافظة أسوان التى تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة .

جهود متنوعة

عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالى وتعلية سد أسوان، اجتماعًا، باللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة .

وأكد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أهمية استمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المنشأة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019 فى متابعة صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، وذلك إنفاذ للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236) التى ألزمت الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها على النحو الذي ينظمه القانون .

قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان ، بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية من المحافظ للجهود الجارية من الجهات المختلفة من أجل التدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين ، والتفاعل الفورى مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لوضع الحلول المطلوبة لها .



