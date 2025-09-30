تحسّن نشاط التصنيع في الصين خلال سبتمبر رغم استمرار انكماش المؤشر الرسمي

أظهر المؤشر الرسمي للنشاط الصناعي في الصين انكماشاً أضعف من المتوقع خلال سبتمبر في ظل تكثيف بكين جهودها للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وسط ضعف الطلب المحلي واضطرابات.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) 49.8 نقطة، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، مقابل توقعات عند 49.6 نقطة وفقاً لاستطلاع «رويترز». ورغم أن القراءة لا تزال في نطاق الانكماش، إلا أنها الأقوى منذ مارس.

ويظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي تحت عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش منذ أبريل، مع استمرار معاناة الشركات المصنعة من ضعف الطلب المحلي، وتفاقم الضغوط جراء الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي أضرت بالصادرات الصينية إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم.

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مسجلاً 51.9 نقطة في سبتمبر، مع تسارع النشاط الصناعي، فيما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.7 نقطة.

كما صعد مؤشر المخزونات إلى 48.5 نقطة، ما يشير إلى أن وتيرة تراجع المخزونات باتت أبطأ.

وأوضحت ليوي هو، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أن التحسن العام في الإنتاج جاء مدفوعاً بصناعات المعدات والتكنولوجيا المتقدمة والسلع الاستهلاكية، مع تسجيل زيادات لافتة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

في المقابل، أظهر مسح خاص أجرته مؤسسة «RatingDog» أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي لديها بلغ 51.2 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 50.2 نقطة في استطلاع «رويترز»، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ مايو.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطلبات الجديدة، بما في ذلك طلبيات التصدير، كانت المحرك الأساسي لتحسن النمو الصناعي.

أما المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والإنشاءات، فقد تراجع قليلاً إلى 52.9 نقطة في سبتمبر مقارنة مع 53 نقطة في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر «RatingDog» للخدمات العامة إلى 50 نقطة من 50.3 نقطة.