قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر
متحدث الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة
رئيس الوزراء يطلع على الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمنوفية خلال الفترة من 2014 - 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحسّن نشاط التصنيع في الصين خلال سبتمبر رغم استمرار انكماش المؤشر الرسمي

الصين
الصين
وكالات

أظهر المؤشر الرسمي للنشاط الصناعي في الصين انكماشاً أضعف من المتوقع خلال سبتمبر في ظل تكثيف بكين جهودها للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وسط ضعف الطلب المحلي واضطرابات.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) 49.8 نقطة، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، مقابل توقعات عند 49.6 نقطة وفقاً لاستطلاع «رويترز». ورغم أن القراءة لا تزال في نطاق الانكماش، إلا أنها الأقوى منذ مارس.

ويظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي تحت عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش منذ أبريل، مع استمرار معاناة الشركات المصنعة من ضعف الطلب المحلي، وتفاقم الضغوط جراء الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي أضرت بالصادرات الصينية إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم.

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مسجلاً 51.9 نقطة في سبتمبر، مع تسارع النشاط الصناعي، فيما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.7 نقطة. 

كما صعد مؤشر المخزونات إلى 48.5 نقطة، ما يشير إلى أن وتيرة تراجع المخزونات باتت أبطأ.

وأوضحت ليوي هو، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أن التحسن العام في الإنتاج جاء مدفوعاً بصناعات المعدات والتكنولوجيا المتقدمة والسلع الاستهلاكية، مع تسجيل زيادات لافتة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

في المقابل، أظهر مسح خاص أجرته مؤسسة «RatingDog» أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي لديها بلغ 51.2 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 50.2 نقطة في استطلاع «رويترز»، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ مايو. 

وأشارت المؤسسة إلى أن الطلبات الجديدة، بما في ذلك طلبيات التصدير، كانت المحرك الأساسي لتحسن النمو الصناعي.

أما المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والإنشاءات، فقد تراجع قليلاً إلى 52.9 نقطة في سبتمبر مقارنة مع 53 نقطة في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر «RatingDog» للخدمات العامة إلى 50 نقطة من 50.3 نقطة.

الصين نمو صناعي خدمات عامة نشاط صناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

ترشيحاتنا

ايهاب واصف

شعبة الذهب: المعدن النفيس يقفز 485 جنيها بمكاسب 10.4% خلال سبتمبر

وزير الصناعة

المجلس الوطني للاعتماد.. الذراع المصرية الوحيدة للاعتراف الدولي بخدمات المطابقة

الذهب

الذهب يسجل مستويات قياسية وسط مخاوف إغلاق حكومي محتمل في أمريكا

بالصور

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد