الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات.

وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم وأعضاء اللجنة وعدد من قيادات الوزارة والمشرفين على منظومة الرائدات.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات اللجنة في انعقادها السابق، كما تم تقديم عرض مفصل حول التقدم المُحرز في تطبيق خطة العمل، وتقارير متابعة أداء  عمل الرائدات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق الإشراف والرائدات الاجتماعيات، والاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم آليات التنفيذ ومعالجة التحديات.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لأعضاء اللجنة وفرق الإشراف والرائدات، مشيدة بالجهود الميدانية التي تُبذل لتعزيز حوكمة منظومة الرائدات الاجتماعيات، ودعم العمل التطوعي المجتمعي بما يخدم قضايا التنمية الاجتماعية ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات للفئات المستحقة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى دور الرائدات في التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، بما يساهم في رفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية ومواجهة الأفكار المغلوطة، وذلك ضمن مبادرات وبرامج الوزارة المتنوعة، إلى جانب تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها.

وتناول الاجتماع دور الرائدات في الحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي تنفذه الوزارة حاليًا بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في دعم الحضانات، وتيسير إجراءات الترخيص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، حيث يتم تنفيذ الحصر باستخدام أجهزة تابلت حديثة، من خلال رائدات اجتماعيات مؤهلات ومدربات.

كما ناقش الاجتماع بحث آليات تنفيذ برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري لرفع كفاءة الرائدات في العمل الميداني والتدخل المجتمعي، كذلك ضرورة الإسراع فى الانتهاء من التعديلات الخاصة باستمارة حصر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية من الإدارات المعنية للوقوف على احتياجات هذه الأسر.

واختتم الاجتماع بمراجعة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتوجيه باتخاذ ما يلزم حيالها، لضمان استمرارية تطوير الأداء.

