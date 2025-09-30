قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

النجم الصاعد بدر محمد: نجاح "ضي" أكد لي أن الأحلام ممكنة التحقيق

بدر محمد بطل فيلم ضي مع داليا الخطيب
بدر محمد بطل فيلم ضي مع داليا الخطيب
أحمد إبراهيم

استضافت الإعلامية داليا الخطيب، في برنامجها "إيه الجديد" على الراديو 9090، النجم الصاعد بدر محمد، بطل فيلم "ضي"، في أول ظهور إعلامي.

وعن بداية قصته مع التمثيل والتي كانت غير متوقعة، قال بدر، الذي يبلغ 16 عاما، إنه من الإسكندرية وأن الحكاية بدأت بصورة بوست على فيسبوك رشحته عبره مدرسة الإنجليزي للالتحاق بكاستينج للفيلم، ولم يكن لديه أي تجربة سابقة في التمثيل، ومع ذلك قدم أداءً استثنائياً لاقى إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

تحدث بدر عن تفاصيل تجربته مع الفيلم، موضحاً أن الفيلم "ضي" كان مليئاً بالمشاعر المتنوعة ما بين الفرح والحزن، مما جعله مميزاً وذو وقع عميق.

 كما أكد أن الفيلم نال تفاعلاً واسعاً في مصر، وخاصة مع انتشاره الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وأغنية "لينا ضي" للكينج محمد منير التي أصبحت من أشهر الأغاني المرتبطة بالفيلم، وأضاف بدر أنه تقابل مع عدد من النجوم الكبار خلال تصوير الفيلم مثل محمد منير وأحمد حلمي ومحمد شاهين ومحمد ممدوح، وأن تجربته معهم كانت مصدر شرف وفخر له.

وتطرقت الحلقة أيضاً في استعراض مرض "المهق" أو "الألبينو" الذي يُعاني منه بدر، حيث شارك تجربته الشخصية وكيفية تأثير الشمس عليه بسبب افتقاده لصبغة الميلانين، نفى بدر ما يُشاع عن أن أصحاب الحالة هم "أعداء الشمس"، موضحاً أن عدم وجود الميلانين يجعل جلده حساساً جداً لأشعة الشمس، ولكنه يعامل هذا الموضوع بحكمة ووعي دون نفور من الطبيعة وفضل الحديث عنه لنشر الوعي. كما كشف بدر عن تطلعاته المستقبلية، وأن يصبح ممثلاً مؤثراً يقدم أعمالًا ذات قيمة وفائدة للمجتمع، وليس مجرد تمثيل فقط. كما يعير اهتماماً كبيراً لدراسته التي لا يرغب في التخلي عنها، بالرغم من انشغالاته الفنية المتزايدة.

وفي ختام اللقاء وصف بدر مشواره الفني بأنه بدأ بالصُدفة لكن نجاحه أكد له أن الأحلام ممكنة التحقيق، وأن الإرادة والموهبة هما مفتاح التميز، معبراً عن أمله في تقديم المزيد من الأعمال الفنية الرائعة التي تترك بصمة في عالم الفن والمجتمع.

يذكر أن فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي، سيناريو هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي. 

بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وأبرزهم محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح، صبري فواز، تامر نبيل، أحمد عبد الحميد، عارفة عبد الرسول، ومحمود السراج.

بدر محمد الفنان بدر محمد أعمال بدر محمد فيلم ضي داليا الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ترشيحاتنا

محمد منير

محمد منير فى ضيافة لميس الحديدي الليلة للحديث عن مسيرته الطويلة

صورة أرشيفية

توحيد العلامة التجارية وإدخال أنظمة دفع مميكنة بمنافذ التموين

غزة

الصحة بغزة: 453 شهيدا بينهم 150 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد