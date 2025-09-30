النجم الصاعد بدر محمد: نجاح "ضي" أكد لي أن الأحلام ممكنة التحقيق

استضافت الإعلامية داليا الخطيب، في برنامجها "إيه الجديد" على الراديو 9090، النجم الصاعد بدر محمد، بطل فيلم "ضي"، في أول ظهور إعلامي.

وعن بداية قصته مع التمثيل والتي كانت غير متوقعة، قال بدر، الذي يبلغ 16 عاما، إنه من الإسكندرية وأن الحكاية بدأت بصورة بوست على فيسبوك رشحته عبره مدرسة الإنجليزي للالتحاق بكاستينج للفيلم، ولم يكن لديه أي تجربة سابقة في التمثيل، ومع ذلك قدم أداءً استثنائياً لاقى إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

تحدث بدر عن تفاصيل تجربته مع الفيلم، موضحاً أن الفيلم "ضي" كان مليئاً بالمشاعر المتنوعة ما بين الفرح والحزن، مما جعله مميزاً وذو وقع عميق.

كما أكد أن الفيلم نال تفاعلاً واسعاً في مصر، وخاصة مع انتشاره الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وأغنية "لينا ضي" للكينج محمد منير التي أصبحت من أشهر الأغاني المرتبطة بالفيلم، وأضاف بدر أنه تقابل مع عدد من النجوم الكبار خلال تصوير الفيلم مثل محمد منير وأحمد حلمي ومحمد شاهين ومحمد ممدوح، وأن تجربته معهم كانت مصدر شرف وفخر له.

وتطرقت الحلقة أيضاً في استعراض مرض "المهق" أو "الألبينو" الذي يُعاني منه بدر، حيث شارك تجربته الشخصية وكيفية تأثير الشمس عليه بسبب افتقاده لصبغة الميلانين، نفى بدر ما يُشاع عن أن أصحاب الحالة هم "أعداء الشمس"، موضحاً أن عدم وجود الميلانين يجعل جلده حساساً جداً لأشعة الشمس، ولكنه يعامل هذا الموضوع بحكمة ووعي دون نفور من الطبيعة وفضل الحديث عنه لنشر الوعي. كما كشف بدر عن تطلعاته المستقبلية، وأن يصبح ممثلاً مؤثراً يقدم أعمالًا ذات قيمة وفائدة للمجتمع، وليس مجرد تمثيل فقط. كما يعير اهتماماً كبيراً لدراسته التي لا يرغب في التخلي عنها، بالرغم من انشغالاته الفنية المتزايدة.

وفي ختام اللقاء وصف بدر مشواره الفني بأنه بدأ بالصُدفة لكن نجاحه أكد له أن الأحلام ممكنة التحقيق، وأن الإرادة والموهبة هما مفتاح التميز، معبراً عن أمله في تقديم المزيد من الأعمال الفنية الرائعة التي تترك بصمة في عالم الفن والمجتمع.

يذكر أن فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي، سيناريو هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وأبرزهم محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح، صبري فواز، تامر نبيل، أحمد عبد الحميد، عارفة عبد الرسول، ومحمود السراج.