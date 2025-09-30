قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية
اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا
أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
راكبين بشبابيك العربية في زفة.. القبض على شخصين عرضا حياة أطفال للخطر
الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقده لعدد من المنشآت التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك خلال زيارته اليوم، الثلاثاء، للمحافظة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

رافق رئيس الوزراء؛ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجدد رئيس الوزراء خلال تفقد مدرسة الوحدة المجمعة أبو بكر الصديق بسبك الأحد، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، تأكيد حرصه على المتابعة لمختلف الإجراءات المتعلقة بسير وانتظام العملية التعليمية، والوقوف على ما تم من تجهيزات بمختلف المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وانتظام الدراسة بها.

وتفقد رئيس الوزراء أرجاء مدرسة الوحدة المجمعة أبو بكر الصديق بسبك الأحد، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، التي تتضمن 25 فصلا موزعة على مراحل التعليم من رياض أطفال وابتدائي وإعدادي.

كما أجري رئيس الوزراء حوارا مع عدد من الطلاب حول المناهج الدراسية الجديدة، ومدى استيعاب الطلاب لها، وتنوع المعارف المقدمة من خلالها، كما اطمأن على معدل حضور الطلاب.  


وخلال الجولة، أكد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفصول والمرافق، والتأكد من جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ما من شأنه أن يسهم ويضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، ويتيح للطلاب ممارسة مختلف الأنشطة التعليمية والتربوية المتكاملة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مدرسة الشهيد سليمان مقلد الرسمية للغات، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، وتعرف على ما تضمه من فصول وقاعات للتدريس، حيث تمت الإشارة إلى أنها تضم 24 فصلا موزعة بين المراحل التعليمية لرياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، كما تمت الإشارة إلى أن المدرسة حاصلة على شهادات الضمان والجودة في جميع المراحل التعليمية عدة مرات. 

وشاهد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال تفقد مدرسة الشهيد سليمان مقلد الرسمية للغات، عرضاً لأحد الأنشطة الرياضية مقدم من جانب مجموعة من الطلاب، مشيداً بمستوى العرض المقدم.

