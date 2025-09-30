رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقده لعدد من المنشآت التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك خلال زيارته اليوم، الثلاثاء، للمحافظة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

رافق رئيس الوزراء؛ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجدد رئيس الوزراء خلال تفقد مدرسة الوحدة المجمعة أبو بكر الصديق بسبك الأحد، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، تأكيد حرصه على المتابعة لمختلف الإجراءات المتعلقة بسير وانتظام العملية التعليمية، والوقوف على ما تم من تجهيزات بمختلف المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وانتظام الدراسة بها.

وتفقد رئيس الوزراء أرجاء مدرسة الوحدة المجمعة أبو بكر الصديق بسبك الأحد، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، التي تتضمن 25 فصلا موزعة على مراحل التعليم من رياض أطفال وابتدائي وإعدادي.

كما أجري رئيس الوزراء حوارا مع عدد من الطلاب حول المناهج الدراسية الجديدة، ومدى استيعاب الطلاب لها، وتنوع المعارف المقدمة من خلالها، كما اطمأن على معدل حضور الطلاب.



وخلال الجولة، أكد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفصول والمرافق، والتأكد من جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ما من شأنه أن يسهم ويضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، ويتيح للطلاب ممارسة مختلف الأنشطة التعليمية والتربوية المتكاملة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مدرسة الشهيد سليمان مقلد الرسمية للغات، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، وتعرف على ما تضمه من فصول وقاعات للتدريس، حيث تمت الإشارة إلى أنها تضم 24 فصلا موزعة بين المراحل التعليمية لرياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، كما تمت الإشارة إلى أن المدرسة حاصلة على شهادات الضمان والجودة في جميع المراحل التعليمية عدة مرات.

وشاهد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال تفقد مدرسة الشهيد سليمان مقلد الرسمية للغات، عرضاً لأحد الأنشطة الرياضية مقدم من جانب مجموعة من الطلاب، مشيداً بمستوى العرض المقدم.