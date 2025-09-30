مدير وحدة التخاطب والتأهيل النفسي بجنوب سيناء: حققنا طفرة في المحافظة

أكدت مي مهدي، مدير وحدة التخاطب والتأهيل النفسي بفرع هيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء، أن الوحدة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال وذوي الاضطرابات النفسية والحسية بالمحافظة.

وأشارت إلى أنها الوحدة الأولى من نوعها التي تضم غرفة تكامل حسي داخل منشأة حكومية، في سابقة تعكس توجه الدولة لتوفير خدمات علاجية متقدمة بالمحافظات الحدودية، موضحة أن الوحدة تقدم خدمات شاملة تشمل التخاطب، التأهيل النفسي، فحوصات السمع، والاختبارات النفسية، باستخدام أدوات علمية حديثة لقياس الذكاء، التوحد، والسلوك التكيفي، مع التركيز على تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة للمواطنين.

وأوضحت أن الغرفة تستهدف الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في معالجة المدخلات الحسية مثل الصوت والضوء واللمس، حيث تساعدهم على تطوير المهارات الحركية الدقيقة، تقليل فرط الحساسية، وتحفيز الاستجابة الحسية بما يتناسب مع كل حالة، مضيفة أن تصميم الغرفة تم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وبدعم من الهيئة العامة للرعاية الصحية وتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، مشيرة إلى أن الغرفة تضم أدوات متخصصة مما يوفر بيئة علاجية تفاعلية تسهم في تحسين الأداء الذهني والسلوكي للأطفال بشكل ملحوظ.

وتابعت مهدي أن هذه الخدمات لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تشمل أيضًا الكبار وتوفر دعمًا نفسيًا للأسرة ككل، مما يخفف العبء المادي والجسدي عن كاهل الأهالي في ظل طبيعة المحافظة الجغرافية المتباعدة، مشيرة إلى أن مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور أصبح الآن مركزًا متكاملًا للعلاج النفسي والحسي، في منطقة مجهزة على أعلى مستوى وبمساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية للأطفال خلال وقت الانتظار.