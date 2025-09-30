قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
خلال ساعات.. بدء التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم| إليك الخطوات
أعلى معدل في تاريخها.. 20 % ارتفاعا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق ناري من مجدي عبد الغني بشأن خسارة الزمالك في القمة

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
باسنتي ناجي

علق الإعلامي مجدي عبد الغني على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة القمة أمس.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك مش بيمر باسوأ ايامه بس.. دا بيسلم الدوري للأهلي بإيده.. المشكلة مش في قوة المنافس، المشكلة في أداء باهت وغياب الروح اللي كانت دايما علامة الزمالك 
لو الوضع فضل كده يبقى الأهلي هيلاقي الدوري قدامه من غير ما يتعب".

من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس أزمة جديدة حدثت بين  يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك واللاعب شيكو بانزا قبل لقاء القمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية :"في نادي الزمالك حصل مشكلة جديدة بين شيكو بانزا ويانيك فيريرا وأنا بحب المدرب المنظبط والراجل مش عاجبه طريقة تدريب شيكوبانزا".

وأضاف شوبير: "هل ما يقوم به شيكو بانزا له علاقة بالمستحقات أم لأ؟، لازم نربطها يا جماعة كويس لأنه حصل مشادة بين المدرب واللاعب وعلى إثرها قرر فيريرا يشيل شيكو بانزا من التشكيل تماما أمام الأهلي".

وختم شوبير: "أنا بحب الانضباط واللوائح يتم تطبيقها لكن أيه اللي بيحصل ده عايزين نعرف وده كلام لازم يتظبط داخل نادي الزمالك".

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز في مباراة القمة إلى 15 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.

مجدي عبد الغني الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

الطالب المتوفى

مصرع طالب أزهرى أسفل عجلات قطار في قنا

المتهم

عملت محضر.. القبض على شخص ضرب زوجته بالشرقية

أرشيفية

عملات مزورة.. ضبط شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
الصيد

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
شاومي وتسلا

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد