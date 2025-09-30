عملات مزورة.. ضبط شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم التى يتم إرتكابها على شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة العديد من الحسابات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى ، والإعلان عن امتلاكه كمية من العملات المزورة - على خلاف الحقيقة - ورغبته فى ترويجها ومطالبته راغبى شرائها بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية لتحديد موعد للتقابل والتسليم، وعقب ذلك يقوم بغلق الهاتف والتخلص من الشريحة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى نشاطه الإجرامى" وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.