مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للهوكي بالإسماعيلية

تستضيف مصر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للهوكي، على هامش بطولة الأمم الأفريقية التي تقام على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في مصر خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر المقبل.

ويشارك في أعمال الجمعية العمومية 18 ممثلًا عن الدول الأعضاء بالقارة الأفريقية، ومن المقرر أن يكون هناك "تجديد نصفي" على عدد من المناصب داخل الاتحاد.

كما أخطر الاتحاد الأفريقي للهوكي الاتحادات الوطنية عن مواعيد انعقاد الجمعية العمومية بشكل رسمي يوم 16 أكتوبر المقبل.

ويترأس الاتحاد الأفريقي للهوكي حاليًا المصري سيف حامد، الذي يقود الاتحاد في واحدة من أهم فتراته، تزامنا مع إقامة النسخة الثانية عشرة من بطولة الأمم الأفريقية للرجال والتاسعة للسيدات، المؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر تنظيمها في بلجيكا وهولندا.

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، غانا، وزامبيا.

فيما تضم منافسات السيدات خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا، وتشهد عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب دام ثماني سنوات منذ آخر مشاركة في نسخة 2017.