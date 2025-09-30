محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام جالاتا سراي

يطارد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، رقماً تاريخياً، عندما يحل الريدز ضيفاً على جالاتا سراي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع ليفربول الرسمي، فإن محمد صلاح على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 250 هدفا مع النادي في كل المسابقات، وهو إنجاز يصعب على أي لاعب بعده الوصول إليه.

تاريخ مواجهات ليفربول وجالاتا سراي

واجه ليفربول جالاتا سراي أربع مرات سابقة، تعادلا 0-0 في أنفيلد و1-1 خارج أرضهما في دور المجموعات الثاني من دوري أبطال أوروبا موسم 2001-2002، كما التقيا في دور المجموعات لموسم 2006-2007، وفاز كل منهما على أرضه بنتيجة 3-2.

ولم يفز الريدز من قبل إلا مرة واحدة على فريق تركي في تركيا - وكان ذلك الفوز بنتيجة 2-1 على طرابزون سبور في مباراة فاصلة بالدوري الأوروبي في موسم 2010-2011 تحت قيادة روي هودجسون.