اجتماع عاجل بين الخطيب وياسين منصور في فرع الأهلي بالتجمع

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي عن اجتماع جمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ورجل الأعمال ياسين منصور داخل مقر القلعة الحمراء بفرع التجمع الخامس صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب أبو علي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "كابتن خطيب في اجتماع منذ العاشرة صباحاً مع الأستاذ ياسين منصور في فرع التجمع الخامس".

ويأتي هذا الاجتماع عقب فوز النادي الأهلي على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الإثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بعد الانتصار إلى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.