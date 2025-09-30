بعد 5 أيام من الحريق.. العثور على جثة ضحية جديدة تحت أنقاض مصنع المحلة| صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء من انتشال جثة أحد المواطنين من تحت أنقاض مصنع الملابس المنهار بمدينة المحلة الكبرى بعد مرور خمسة أيام على الحريق الهائل الذي اندلع نتيجة ماس كهربائي.

وأسفرت الواقعة عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 14 وفاة و33 مصابًا وتبين من التحريات أن الجثمان الذي عُثر عليه يعود لمواطن يُدعى "علي العطافي" جرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة العام فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا من الاهالي باندلاع حريق ضخم داخل مصنع ومصبغة للملابس بالمنطقة الصناعية في المحلة الكبرى وأسفر الحريق حينها عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 35 آخرين قبل أن يُعثر اليوم على الضحية الرابعة عشرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث بينما تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الواقعة.