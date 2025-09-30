قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

"كلمة كاذبة.. تذكرة خروج من الحياة السياسية".. قانون الانتخابات يردع المتلاعبين

انتخابات مجلس النواب
حسن رضوان

شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على عقوبات صارمة ضد محاولات تضليل الناخبين أو التشويش على إرادتهم، مؤكدًا أن مجرد "كلمة كاذبة" قد تكون كافية لإقصاء المترشح من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات كاملة.

وبحسب القانون، يُعاقب كل من يتعمد نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن الانتخابات أو عن سلوك أحد المترشحين أو أخلاقه، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، إذا كان القصد منها التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء.

ويُضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة، إذا تم نشر هذه الأكاذيب في وقت لا يُمكن للناخبين فيه التحقق من الحقيقة، ما يُضاعف خطر التأثير على التصويت.

وفي تطور لافت، ينص القانون على أن المترشح المستفيد من هذه الجرائم يُعاقب بنفس العقوبة، إذا ثبت علمه وموافقته، مع توقيع عقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

إعلام مُلزم بالمهنية.. لا تحيّز ولا تلاعب

كما حدد القانون، خاصة في المادة 32، ضوابط صارمة لوسائل الإعلام خلال فترات الانتخابات أو الاستفتاءات، تلزمها بالموضوعية والحياد وعدم خلط الرأي بالخبر، أو توجيه الناخب بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة.

وشملت هذه الضوابط 12 بندًا من بينها:

حظر استطلاعات الرأي داخل أو قرب اللجان.

منع الأسئلة الإيحائية أو المنحازة.

عدم نشر صور أو عناوين مضللة.

الكشف عن الانتماءات السياسية للضيوف.

حظر استخدام الشعارات الدينية أو الترويج بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية.

حماية الصندوق تبدأ من الكلمة

ويعكس هذا التوجه التشريعي حرص الدولة على حماية إرادة الناخب المصري من أي تأثير إعلامي سلبي، أو محاولات تضليل ممنهجة تستهدف توجيه الرأي العام بعيدًا عن الحقيقة.

ويؤكد القانون أن الالتزام بالمصداقية والموضوعية لم يعد خيارًا، بل التزامًا قانونيًا، وأن محاولة اللعب بالكلمات أو توجيه الرأي العام بالكذب، أصبحت بمثابة "تذكرة خروج" من الحياة السياسية، ودعوة مفتوحة للمساءلة القضائية.

مباشرة الحقوق السياسية محاولات تضليل الناخبين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تضليل الناخبين

