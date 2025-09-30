روفائيل: الائتلاف الوطني يستكمل استعداداته النهائية للانتخابات البرلمانية

أكد مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن الائتلاف الوطني بات في المراحل الأخيرة من إعداد قوائمه الانتخابية استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وشدد روفائيل، في بيان له، على أن هذه الاستعدادات تتم وفق رؤية دقيقة وخطة مدروسة تضمن مشاركة فاعلة ومؤثرة في الحياة النيابية.

وأوضح أن الائتلاف انتهى من مراجعة معظم القوائم الانتخابية، ويعمل حاليًا على استكمال التدقيق النهائي لأسماء المرشحين في دوائر الصعيد والدلتا، مع مراعاة تمثيل متوازن يضم مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، بما يضمن أن يكون البرلمان المقبل مرآة حقيقية لتنوع المجتمع المصري.

وأشار إلى أن معركته القانونية ما زالت مستمرة من أجل توفير مناخ انتخابي نزيه وشفاف، حيث يبذل جهودًا حثيثة لحماية حقوق الناخبين والمرشحين على السواء، بما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويكرس لمبدأ تكافؤ الفرص.

وتابع: الائتلاف يولى اهتمامًا خاصًا بالدفع بمرشحين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة العملية، ممن يمتلكون القدرة على صياغة تشريعات جادة ورقابية مسؤولة، تترجم أولويات المواطنين إلى سياسات واقعية.

وشدد على أن الهدف الأسمى للائتلاف هو تقديم نماذج برلمانية جديرة بالثقة الشعبية، قادرة على أداء دورها الرقابي والتشريعي بفاعلية، وإيصال صوت المواطنين بموضوعية ومصداقية داخل قاعة البرلمان، بما يسهم في بناء دولة عصرية متقدمة تستند إلى أسس العدالة والشفافية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الائتلاف يخوض هذه المرحلة بروح جماعية وإصرار وطني، متمسكًا بعزيمته حتى اللحظة الأخيرة، من أجل ضمان تمثيل حقيقي يليق بالشعب المصري في برلمان قوي يعبر عن تطلعاته وآماله.