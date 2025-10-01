قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك مش عارف يكسب الأهلي.. مشادة كلامية بين هشام حنفي وأحمد حمودة على الهواء|تفاصيل
ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة |قرار نهائي الآن
52 عاما على حرب أكتوبر| إرادة أمة ونصر وطن
مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب الشيوخ: شراكة القطاع الخاص في الغزل والنسيج خطوة جريئة لإنقاذ صناعة وطنية ودعم الميزان التجاري

الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية وجريئة في مسار إصلاح الصناعة الوطنية، مشددًا على أن هذا القرار يعكس وعيًا اقتصاديًا حقيقيًا بأهمية الاستفادة من الكفاءات الاستثمارية لتقليل الهدر وتعظيم العائد.

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هذه الشراكات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما يعانيه قطاع الغزل والنسيج من تراجع خلال العقود الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل الآن بعقلية اقتصادية حديثة قائمة على التكامل مع القطاع الخاص وليس على الانفراد بإدارة الأصول العامة.

فرص رفع الإنتاجية وزيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إشراك القطاع الخاص، خاصة الشركات الدولية المتخصصة، في تشغيل مصانع الدولة بعد تطويرها، يعزز من فرص رفع الإنتاجية، وزيادة التصدير، وتوفير العملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري، وهو ما ينعكس مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني.

وقال النائب: “لدينا في مصر بنية قوية في صناعة الغزل والنسيج، لكنها كانت تعاني من مشكلات إدارية وفنية مزمنة، والآن بعد استثمارات ضخمة لتطوير هذه المصانع، فإن إدارة هذه الأصول بكفاءة لم تعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية لحماية المال العام.”

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني خصخصة أو تفريطًا، بل استثمارًا ذكيًا في قدرات الدولة عبر إدارة حديثة تعتمد على الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن هذا التوجه يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مناخ استثماري منفتح وواعد.

ودعا سمير إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة نتائج هذه الشراكات من خلال تقارير دورية ومؤشرات أداء، وربطها بخطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

واختتم تصريحه قائلًا: “ما يحدث في قطاع الغزل والنسيج الآن يجب أن يُطبّق على قطاعات أخرى.. لأنه نموذج يُحتذى به في إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس إنتاجية قوية.”

مصانع الغزل والنسيج مجلس الشيوخ القطاع الخاص إصلاح الصناعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

عودة المياه

عودة المياه تدريجياً لمنطقة عرب المدابغ

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

رشا عبد العال

الضرائب: تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الجديدة SAP في هذه المناطق..غدا

بالصور

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد