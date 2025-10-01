الأوروبي للدراسات: أوروبا وروسيا على حافة مواجهة مباشرة مع تصاعد الخروقات

قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي للدراسات، إن الحديث عن مواجهة محتملة بين أوروبا وروسيا، والتحذيرات الروسية المستمرة بهذا الشأن، تعكس واقعًا مقلقًا على الأرض، مضيفًا أن ما يحدث على الحدود بين روسيا وحلف الناتو يمكن وصفه بأنه "على حافة حرب مباشرة".

وأوضح جاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحوادث المتكررة والخروقات التي تحدث في الأجواء والبحر، خاصة في بحر البلطيق، تزيد من مخاطر تصعيد الصراع بين الطرفين، ذاكرًا أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية كانت إلى حد ما ملتزمة بقواعد اشتباك محددة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن تلك القواعد بدأت تتفكك في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى حادثة اتهام طائرة روسية بالتحليق فوق مدمرة أو فرقاطة تابعة للناتو، والتي تعد من الأمثلة على التوترات المتزايدة التي قد تؤدي إلى شرارة مواجهة أوسع.