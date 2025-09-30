قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: روسيا تستفز دول الناتو بسبب توفير السلاح لأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إننا نفهم أن هذه الحرب التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا بدأت تذهب نحو الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي عن طريق استفزازات من روسيا ضد أعضاء الناتو، ولكن إذا تابعنا التليفزيون الروسي فإنهم يوجهون غضبهم إلى الناتو، بسبب أن الناتو أعطى أوكرانيا مزيدا من السلاح.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تطلق شائعات حول صواريخ أمريكية يمكن أن تعطى لأوكرانيا، وهو ما قد يدفع روسيا إلى إنهاء الحرب لأنها تطيل أمد الحرب وهي أسلحة نوعية وتضر روسيا، وهو أمر لا ترغب فيه روسيا، موضحا أن تركيا مستعدة أن تتوسط في السلام بين أوكرانيا وروسيا لكن روسيا لا ترغب في السلام.

وتابع أن دول الناتو لا ترغب في إعطاء فرصة إلى روسيا من جديد، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يرون الكثير من التغيرات في خطابات ترامب، حيث قال قبل ذلك بكل صراحة أنه على أوكرانيا التضحية بأراضيها ولكن بعد اجتماعات مكثفة مع ترامب يمكننا أن نرى هذا التغير الواضح في الموقف.

روسيا أوكرانيا أخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

نائب بالشيوخ: إشادة ترامب بالرئيس السيسي اعتراف دولي بدور مصر في حماية السلام

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

حزب "المصريين": لقاءات الرئيس السيسي مع رواد التنمية الدوليين يُعزز الخطة المستدامة

اقتصاد

برلمانية: التطوير العقاري ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
الصيد

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
شاومي وتسلا

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد