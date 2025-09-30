مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: روسيا تستفز دول الناتو بسبب توفير السلاح لأوكرانيا

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إننا نفهم أن هذه الحرب التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا بدأت تذهب نحو الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي عن طريق استفزازات من روسيا ضد أعضاء الناتو، ولكن إذا تابعنا التليفزيون الروسي فإنهم يوجهون غضبهم إلى الناتو، بسبب أن الناتو أعطى أوكرانيا مزيدا من السلاح.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تطلق شائعات حول صواريخ أمريكية يمكن أن تعطى لأوكرانيا، وهو ما قد يدفع روسيا إلى إنهاء الحرب لأنها تطيل أمد الحرب وهي أسلحة نوعية وتضر روسيا، وهو أمر لا ترغب فيه روسيا، موضحا أن تركيا مستعدة أن تتوسط في السلام بين أوكرانيا وروسيا لكن روسيا لا ترغب في السلام.

وتابع أن دول الناتو لا ترغب في إعطاء فرصة إلى روسيا من جديد، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يرون الكثير من التغيرات في خطابات ترامب، حيث قال قبل ذلك بكل صراحة أنه على أوكرانيا التضحية بأراضيها ولكن بعد اجتماعات مكثفة مع ترامب يمكننا أن نرى هذا التغير الواضح في الموقف.