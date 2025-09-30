البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر المستفيدين في خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الحالي وخاسر في المدى البعيد ويفقد موقعه السياسي.

وأضاف أحمد موسى ، مقدم برنامج على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الكرة في ملعب حماس وعليها اتخاذ قرار وطني والبديل سيكون كارثيا ونعود لنقطة الصفر ولا يعلم ما سيحدث وقتها وأي شيء وارد الحدوث.

وأكد موسى، أن حركة حماس لن يكون لها أي دور في قطاع غزة بعد ذلك ، مشيرا إلى أن على حماس قبول مقترح ترامب.