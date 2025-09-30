قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقطت تنزف على الترابيزة.. مناشدة عاجلة بتنفيذ حكم وقف رماية الحمام الحي بنادي الصيد
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
تنظيم الجيل يطالب وزير الشباب بفتح تحقيق في أزمة شروق وفا

معتز الخصوصي

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن أزمة شروق وفا كشفت مشكلات حقيقية داخل الاتحاد المصري للشطرنج أظهرتها تصريحات رئيس الاتحاد التي وضح فيها غياب بديهيات وابسط قواعد وأحكام وقواعد تلك الرياضة عن رأس تلك المنظومة.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن العمر سواء صغر أو كبر هو غير مؤثر في تلك الرياضة وهو أكثر ما يميزها بين كل تلك الرياضات وفي العامين الأخيرين أبطالا للجمهورية في عمر الستين عاما وهو الكابتن سيد بركات وبطل أخر للجمهورية وهو الكابتن عبد الرحمن سامح والبالغ من العمر ال١٠ سنوات.

وأضاف قاسم أن المسألة الأخرى التي كشفتها تصريحات رئيس الاتحاد هو عدم الإلمام بقواعد أحكام الجنسية الشطرنجية التي تتيح للاعبي الشطرنج اللعب تحت أعلام اتحادات أخرى دون المساس بجنسية الدولة التي يحملها، مشيراً إلى أن الأمر الذي يعد ناقوس خطر على حاضر ومستقبل اللعبة بسبب منظومة ادارتها في وجود رئيس الاتحاد الحالي ومجلس ادارته.
وأضاف قاسم أن اخطر ماصرحت به شروق وفا ، هو وجود شخص كريم وجيه في منظومة الاتحاد وهو صاحب أحد الأكاديميات الخاصة بمنصب "مشرف عام لجان الاتحاد" بالمخالفة للائحة الاتحاد والتي تنص على هذا الاختصاص للمدير التنفيذي وفق صلاحيات ومسئوليات محددة لهذا المنصب وبالتالي وجود شبهات إساءة استخدام لسلطات الاتحاد لصالح اكاديمية خاصة لاسيما مع وجود علاقة مصاهرة بينه وبين رئيس الاتحاد .


وطالب أمين تنظيم الجيل الديمقراطي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة في ظل رعايته المشهود لها للرياضة المصرية وتصويب مسارات اتحاداتها الرياضية بتشكيل لجنة تفتيش مالي واداري على الاتحاد المصري للشطرنج للوقوف على مدى صلاحية ذلك المجلس ومنظومته الادارية لتحمل امانة ومسئولية تلك الرياضة قبل تكرار واقعة شروق وفا مع آخرين مع الأخذ في الاعتبار ان ذلك الاتحاد ينتوى التنكيل باللاعبة شروق وفا او أفراد عائلتها من رموز اللعبة في مصر والعالم بالرغم من تدخل سيادته لاحتواء تلك الأزمة.

