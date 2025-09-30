برلماني: تطوير الغزل والنسيج خطوة لاستعادة مجد الصناعة المصرية

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بخطوات الحكومة الجادة نحو إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، مؤكدا أن ما جرى عرضه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى إعادة هذا القطاع الاستراتيجي لمكانته التاريخية.

أوضح البلشي لـ صدى البلد أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة في مصانع الغزل والنسيج، إلى جانب فتح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص، بهدف إدارة هذه الكيانات بطريقة أكثر كفاءة واحترافية.

واعتبر أن هذا التوجه يعكس التزام القيادة السياسية بتعظيم العائد الاقتصادي وتحسين جودة المنتجات المحلية، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تلك الجهود سيكون لها أثر مباشر في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد القومي.