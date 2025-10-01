واشنطن تشهد أول اغلاق حكومي رسمي منذ سنوات

أغلقت الحكومة الأمريكية عملياتها رسميا للمرة الأولى منذ ست سنوات، وذلك بعد فشل الكونجرس في إقرار مشروع قانون التمويل.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الجمهوريين يصرون على أنه يجب على الديمقراطيين الموافقة على تمديد التمويل الحالي لسبعة أسابيع أخرى إلا أن الديمقراطيين يرفضون ذلك الأمر.



وفي رسالة صادرة عن مدير مكتب الموازنة في الكونجرس قبل الإغلاق الحكومي، قدر المكتب أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إيقافهم يوميا عن العمل مؤقتا، بتكلفة يومية إجمالية تقارب 400 مليون دولار.



ورغم أنه سيطلب من الجيش الاستمرار في العمل خلال فترة الإغلاق، لكن أفراده لن يتقاضوا رواتبهم إلا بعد انتهاء الإغلاق.



ووفقا لسي إن إن ، قد يتسبب الإغلاق الحكومي في اضطرابات كبيرة في حركة المسافرين داخل الولايات المتحدة والزوار من الخارج.



وقد تظهر الآثار في طوابير انتظار أطول في المطارات، ومسارات رحلات مربكة، وإغلاق المتنزهات الوطنية،بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للخسائر الكبيرة في عائدات السياحة تداعيات كبيرة على قطاع السفر في الولايات المتحدة.