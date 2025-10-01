قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فشل إدارة ترامب.. أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات وتقليص الوجود العسكري في العراق
إصابة 7 من رجال الدفاع المدني بغزة أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في قصف إسرائيلي
إحالة مدير مدرسة ببني سويف للتحقيق بعد السماح بدخول أحد الأشخاص لتوزيع الحقائب وتصوير الطلاب
وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مجدي عبد الغني: الزمالك برا.. والمنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن توقعاته بشأن الدوري المصري هذا الموسم.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك:"أنا بقول اهو الزمالك برا الدوري واللي هينافس علي الدوري هو الأهلي وبيراميدز".

وكان قد أعرب مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عن استيائه من مقولة "مساندة أبناء النادي الأهلي" في الانتخابات، مؤكداً أن الواقع يختلف تماماً عما يُقال.

وقال عبدالغني، خلال برنامجه على قناة الشمس:"محدش بيساعد ولاد النادي، أنا من ولاد الأهلي ومحدش وقف جنبي لما نزلت الانتخابات، بالعكس كله بيبعد عني، أنا جبت 6 آلاف صوت من  19 ألف وده بمجهودي لوحدي".

وأضاف:"إبراهيم نجل العامري فاروق من ولاد النادي وأبوه خدم الأهلي، وكذلك هشام شقيق الراحل العامري فاروق، وأتمنى لو نزلوا انتخابات الأهلي يتم دعمهم ومساندتهم، لأن العامري فاروق خدم النادي ورحل وهو داخله".

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

جانب من الحريق

حريق هائل يلتهم عقار في شارع المنشية بمنطقة فيصل.. صور

المتهم

طعنه .. تفاصيل جديدة بشأن المتهم ببإنهاء حياة طالب بمدينة نصر

أرشيفية

تجديد حبس شخصين بتهمة السير خلف فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها

بالصور

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ابنة هبة قطب

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

