مجدي عبد الغني: الزمالك برا.. والمنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن توقعاته بشأن الدوري المصري هذا الموسم.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك:"أنا بقول اهو الزمالك برا الدوري واللي هينافس علي الدوري هو الأهلي وبيراميدز".

وكان قد أعرب مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عن استيائه من مقولة "مساندة أبناء النادي الأهلي" في الانتخابات، مؤكداً أن الواقع يختلف تماماً عما يُقال.

وقال عبدالغني، خلال برنامجه على قناة الشمس:"محدش بيساعد ولاد النادي، أنا من ولاد الأهلي ومحدش وقف جنبي لما نزلت الانتخابات، بالعكس كله بيبعد عني، أنا جبت 6 آلاف صوت من 19 ألف وده بمجهودي لوحدي".

وأضاف:"إبراهيم نجل العامري فاروق من ولاد النادي وأبوه خدم الأهلي، وكذلك هشام شقيق الراحل العامري فاروق، وأتمنى لو نزلوا انتخابات الأهلي يتم دعمهم ومساندتهم، لأن العامري فاروق خدم النادي ورحل وهو داخله".