الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
ترقب لاجتماع البنك المركزي | هل يواصل سياسة خفض الفائدة؟
سقوط 3 شهداء في غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وسط غزة
توك شو

جيش الاحتلال يعلن إغلاق شارع الرشيد بمدينة غزة

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إغلاق شارع الرشيد بمدينة غزة أمام المتجهين شمالا من جنوب القطاع.

وقالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ المشهد السياسي الإسرائيلي انقسم بشكل حاد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لوقف الحرب في غزة، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته إلى واشنطن بالتاريخية، مؤكدًا أن الخطة حققت ما سماه قلب المعادلة.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه عوضًا عن عزل إسرائيل، أصبحت حماس على حد تعبيره هي المعزولة، مشددًا على أن الخطة لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية.

وتابعت، أنّ زعيم المعارضة يائير لابيد ومعه بيني جانتس أيدا هذه الخطة، واعتبراها فرصة لإعادة المحتجزين والحفاظ على حرية العمل العسكري، مع دعوة لإشراك دول عربية في إدارة غزة مستقبلًا.

وأوضحت، أنّ اليمين المتشدد أبدى رفضًا واضحًا، فقد حذر وزير المالية سموتريتش من تفويت فرصة تاريخية على إسرائيل، واعتبر الاتفاق دليلًا على أزمة قيادة داخل الحكومة.

وتابعت، أنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لوّح بإمكانية إسقاط الائتلاف إذا لم يستكمل الحسم العسكري ضد حماس، أما رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، وصف الخطة أنها مؤلمة لكنها ضرورية، إلا أنه وجّه انتقادات قاسية لنتنياهو وحمّله مسؤولية الإخفاق في منع أحداث السابع من أكتوبر، وسقوط مئات الجنود منذ اندلاع الحرب.

وذكرت، أنّ عائلات المحتجزين ترى أن جوهر القضية هو الإفراج عن أبنائهم مهما كانت التنازلات، معتبرين أن أي اتفاق يجب أن يقاس بقدرته على إعادتهم أحياء، وبين ترحيب حذر من المعارضة، ورفض متشدد من اليمين، تكشف خطة ترامب حجم الانقسام داخل إسرائيل وتضع حكومة نتنياهو أمام معادلة صعبة بين الضغوط الداخلية والتحديات الأمنية في قطاع غزة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

في ذكرى توليه المشيخة.. قصة حياة أبو الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر

علي جمعة: النبي هو الإنسان الكامل ورحمة الله المهداة للعالمين

محمود صديق: إدراج 21 عالما أزهريا بقائمة ستانفورد يبرز قوة مصر

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

